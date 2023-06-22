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В Узбекистане танцевавших в купальниках девушек отправили сдавать тесты на ВИЧ

В Узбекистане танцевавших в купальниках девушек отправили сдавать тесты на ВИЧ

Автор:
22 июня 2023 14:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Танцы   Узбекистан   аквапарк   вич   девушки   полиция   
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Потому что не может здоровая девушка так танцевать!

В Самарканде 16 июня открылся новый аквапарк "Вавилон". Его владелец устроил, казалось бы, стандартное для таких случаев торжественное открытие с блэкджеком и танцами. Но после того, как видео распространилось по местным пабликам в полиции нравов решили наказать и организатора, и девушек, которые устроили "соблазнительные игры в полуобнаженном состоянии". Их зачем-то отправили проверяться на венерические заболевания, а владельца бассейна теперь затаскают по судам за нарушение правил проведения массовых мероприятий.


Исполнительницы неприличных танцев прошли осмотр на кожно-венерологические болезни, у них взяты анализы крови на проверку наличия СПИДа и ВИЧ, с ними проведена разъяснительная работа

Гражданин Д. Насимов грубо нарушил правила проведения массовых мероприятий и организовал массовое мероприятие с участием около 2000 человек. Установлено, что на мероприятии группа танцовщиц проигнорировала правила поведения в обществе, исполняя неприличные танцы в полуголом виде


Сообщается, что дело бизнесмена Насимова полицейские передали в уголовный суд. Там, как сообщается, на законном основании решат, какое наказание понесёт организатор неприличного мероприятия. А хороший был бассейн!

Источник:

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Метки: Видео   Танцы   Узбекистан   аквапарк   вич   девушки   полиция   
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25  комментариев
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29k
Serg2001 58 минут назад
Нарушен дресскод для тамошних аквапарков?
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44
Демис 7 минут назад
правильно - не всегда обязательно обращаться к уголовному или административному праву. Достаточно включить "общественно-полезные нормы" - такая воспитательная мера будет более эффективная.
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2k
Сергей Викторович 9 минут назад
В аквапарке и в купальнике? Верх бесстыдства, конечно.
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14k
Shtoppi 15 минут назад
это надо оч. много выпить спиртного или быть зоофилом, чтобы то что на видео, стало казаться или быть соблазнительным в принципе.
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13k
Ivan 18 минут назад
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52
Кристофер Роббин 23 минуты назад
А что тут неподабающего? извените...
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5k
Трям Полчаса назад
косоглазые далбайобы
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350
Звёздный князь Полчаса назад
Не понимаю. Узбекистан очень стремится в Евросоюз, но вот их танцев не приемлет. Это как? Тут уж на двух стульях не усидишь: либо ты принимаешь культуру Запада, либо иди своей дорогой.
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350
Звёздный князь workmen77 24 минуты назад
Ну, 6 июля в Брюсселе состоялась церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом.
Это пока начало. Да и какая разница, где территориально находится страна?
К примеру, разве это мешало Великобритании основывать свои колонии в разных уголках мира? Просто введите в Гугл-поиск "Колонии Великобритании" и посмотрите карту их расположений.
Вот так и здесь.
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26k
Федор 39 минут назад
Прям как в Советском союзе)))))
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4k
Денис 40 минут назад
Феодализм какой-то.
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12k
Rus77 45 минут назад
Ну что теперь мы увидели настоящих узбечек?)
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9k
Борис Карабанов 56 минут назад
Хрен угодишь на людей. Одних бесит, что женщина посетила бассейн в слишком закрытом купальнике и тем самым нарушила правила и оскорбила присутствующих, других бесит, что в слишком открытом и насыпала вирусов на приличных людей.
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920
ruslan d Час назад
Прм чем тут болезни только ?
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2
Андрей Супранович Час назад
Столица вроде как Ташкент
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2
Андрей Супранович pynh 10 минут назад
Исправили ошибку в статье. Было написано в столице Узбекистана Самарканде
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