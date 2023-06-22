В Узбекистане танцевавших в купальниках девушек отправили сдавать тесты на ВИЧ

В Самарканде 16 июня открылся новый аквапарк "Вавилон". Его владелец устроил, казалось бы, стандартное для таких случаев торжественное открытие с блэкджеком и танцами. Но после того, как видео распространилось по местным пабликам в полиции нравов решили наказать и организатора, и девушек, которые устроили "соблазнительные игры в полуобнаженном состоянии". Их зачем-то отправили проверяться на венерические заболевания, а владельца бассейна теперь затаскают по судам за нарушение правил проведения массовых мероприятий.



