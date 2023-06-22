В Узбекистане танцевавших в купальниках девушек отправили сдавать тесты на ВИЧ

Потому что не может здоровая девушка так танцевать!
В Самарканде 16 июня открылся новый аквапарк "Вавилон". Его владелец устроил, казалось бы, стандартное для таких случаев торжественное открытие с блэкджеком и танцами. Но после того, как видео распространилось по местным пабликам в полиции
нравов решили наказать и организатора, и девушек, которые устроили "соблазнительные игры в полуобнаженном состоянии". Их зачем-то отправили проверяться на венерические заболевания, а владельца бассейна теперь затаскают по судам за нарушение правил проведения массовых мероприятий.
Исполнительницы неприличных танцев прошли осмотр на кожно-венерологические болезни, у них взяты анализы крови на проверку наличия СПИДа и ВИЧ, с ними проведена разъяснительная работа
Источник:
Гражданин Д. Насимов грубо нарушил правила проведения массовых мероприятий и организовал массовое мероприятие с участием около 2000 человек. Установлено, что на мероприятии группа танцовщиц проигнорировала правила поведения в обществе, исполняя неприличные танцы в полуголом виде
Сообщается, что дело бизнесмена Насимова полицейские передали в уголовный суд. Там, как сообщается, на законном основании решат, какое наказание понесёт организатор неприличного мероприятия. А хороший был бассейн!
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Это пока начало. Да и какая разница, где территориально находится страна?
К примеру, разве это мешало Великобритании основывать свои колонии в разных уголках мира? Просто введите в Гугл-поиск "Колонии Великобритании" и посмотрите карту их расположений.
Вот так и здесь.