Американские рыбаки лишились $3,5 млн из-за акулы

Рыбаки должны были получить за эту рыбу почти 300 млн руб. Однако когда официальные лица турнира пошли взвешивать рыбину, они обнаружили, что с ее бока не хватает куска (вероятно укусила акула), и дисквалифицировали улов. Денежный приз достался другой команде.

Вес их марлина составил 484 фунта. А все потому что рыбы с дефектами не допускаются к конкурсу. Победа еще никогда не была так близко и так далеко одновременно. Зато как обрадовалась вторая команда