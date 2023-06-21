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Американские рыбаки лишились $3,5 млн из-за акулы

Американские рыбаки лишились $3,5 млн из-за акулы

Автор:
21 июня 2023 08:33
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Голубой марлин   акула   в мире   неудача   рыба   рыбаки   улов   
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Мужчины во время рыболовного турнира поймали 619-фунтового (280 кг) голубого марлина. Это рекордный вес для этого года. Чтобы вытащить его из воды, им потребовалось 6 часов.

Рыбаки должны были получить за эту рыбу почти 300 млн руб. Однако когда официальные лица турнира пошли взвешивать рыбину, они обнаружили, что с ее бока не хватает куска (вероятно укусила акула), и дисквалифицировали улов. Денежный приз достался другой команде.


Вес их марлина составил 484 фунта. А все потому что рыбы с дефектами не допускаются к конкурсу. Победа еще никогда не была так близко и так далеко одновременно. Зато как обрадовалась вторая команда

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Метки: Голубой марлин   акула   в мире   неудача   рыба   рыбаки   улов   
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А.Берестенко 20 минут назад
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16k
Smiley 57 секунд назад
Американцы и приз " 300 млн руб. "????
ГДЕ проходил турнир?
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153
cmacy 5 минут назад
Вот вроде про рыбаков да еще про акулу, а нифига не интересно. Душняк полный. Какие то пендосы денег не получили и што?
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