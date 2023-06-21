Американские рыбаки лишились $3,5 млн из-за акулы

Мужчины во время рыболовного турнира поймали 619-фунтового (280 кг) голубого марлина. Это рекордный вес для этого года. Чтобы вытащить его из воды, им потребовалось 6 часов.
Рыбаки должны были получить за эту рыбу почти 300 млн руб. Однако когда официальные лица турнира пошли взвешивать рыбину, они обнаружили, что с ее бока не хватает куска (вероятно укусила акула), и дисквалифицировали улов. Денежный приз достался другой команде.
Вес их марлина составил 484 фунта. А все потому что рыбы с дефектами не допускаются к конкурсу. Победа еще никогда не была так близко и так далеко одновременно. Зато как обрадовалась вторая команда
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ГДЕ проходил турнир?