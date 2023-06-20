Взятие субмарины наркоторговцев на абордаж

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На восточном побережье США береговая охрана обнаружила полупогружную подводную лодку наркокартеля и вынудила её экипаж сдаться.
Злоумышленники перевозили более 7 тонн кокаина. Редкие кадры были сняты несколько лет назад сотрудником береговой охраны США.
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