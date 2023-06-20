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Взятие субмарины наркоторговцев на абордаж

Взятие субмарины наркоторговцев на абордаж

Автор:
20 июня 2023 10:41
Метки: Видео   Наркотики   США   задержание   интересно   субмарина   
968
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На восточном побережье США береговая охрана обнаружила полупогружную подводную лодку наркокартеля и вынудила её экипаж сдаться.

Злоумышленники перевозили более 7 тонн кокаина. Редкие кадры были сняты несколько лет назад сотрудником береговой охраны США.

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Метки: Видео   Наркотики   США   задержание   интересно   субмарина   
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2  комментария
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51
Демис 43 минуты назад
ну фигасе бабосов у наркокортелей!
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918
ruslan d 51 минуту назад
лихие ребята
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