«Ну, не кусай меня»: жители Перми сообщили об агрессивном сурикате на улице

Несколько местных жителей пожаловались, что их укусил сурикат, который живет на улице под домом. Один мужчина снял на видео, как он пытался покормить зверька, а тот вцепился зубами в его палец.



А местная жительница сняла, как она просто хотела подойти к сурикату, а тот погнался за ней.



