«Ну, не кусай меня»: жители Перми сообщили об агрессивном сурикате на улице

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В Перми на улице Вильвенской, возле дома номер 9, обитает сурикат. Если подойти к нему, он нападает на людей.
Несколько местных жителей пожаловались, что их укусил сурикат, который живет на улице под домом. Один мужчина снял на видео, как он пытался покормить зверька, а тот вцепился зубами в его палец.
А местная жительница сняла, как она просто хотела подойти к сурикату, а тот погнался за ней.
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