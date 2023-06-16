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«Ну, не кусай меня»: жители Перми сообщили об агрессивном сурикате на улице

«Ну, не кусай меня»: жители Перми сообщили об агрессивном сурикате на улице

Автор:
16 июня 2023 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Перьмь   Улица   видео   вмире   животные   люди   сурикат   
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В Перми на улице Вильвенской, возле дома номер 9, обитает сурикат. Если подойти к нему, он нападает на людей.

Несколько местных жителей пожаловались, что их укусил сурикат, который живет на улице под домом. Один мужчина снял на видео, как он пытался покормить зверька, а тот вцепился зубами в его палец.

А местная жительница сняла, как она просто хотела подойти к сурикату, а тот погнался за ней.


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Метки: Перьмь   Улица   видео   вмире   животные   люди   сурикат   
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5  комментариев
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74k
Viktor 44 минуты назад
Кде-то крысы живут, а в Перми - сурикаты!
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25k
Сибиряк 5 минут назад
за это его и попЁрли
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10k
Алексей 23 минуты назад
40 уколов в живот
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5k
Горожанин 43 минуты назад
Уии...
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