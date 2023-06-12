Певец Сергей Пенкин угощал коньяком пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Москва

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«Серебряный голос России» после юбилейного концерта на острове возвращался в столицу. Буквально через час после взлета певец вместе с помощником, прогуливаясь по салону самолета, угощали коньяком всех желающих.
Кто-то из женщин попросил шампанского, но певец заявил, что это уже роскошь. Пассажиры отмечают, что Сергей Пенкин активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением опасности для полета не представлял.
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Моисеев - да, был им, но таким, фриком, на своей жополазской волне. чисто поржать над ним.
а этот то че? костюмы?
за то голос у Пенкина - реально один из самых крутых в мире.
а шмарам сразу обязательно надо на шею сесть, пользуясь щедростью человека, угощающего всех в общем то недешевым коньяком, если он его приобрел на борту.
А если еще и буржуев распатронил. В любом случае дай Бог ему здоровья.