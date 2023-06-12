FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7660 постов • 875 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Певец Сергей Пенкин угощал коньяком пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Москва

Певец Сергей Пенкин угощал коньяком пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Москва

Автор:
12 июня 2023 11:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   забавно   знаменитости   коньяк   позитив   сергей пенкин   
2438
1
1

«Серебряный голос России» после юбилейного концерта на острове возвращался в столицу. Буквально через час после взлета певец вместе с помощником, прогуливаясь по салону самолета, угощали коньяком всех желающих.

Кто-то из женщин попросил шампанского, но певец заявил, что это уже роскошь. Пассажиры отмечают, что Сергей Пенкин активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением опасности для полета не представлял.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: видео   забавно   знаменитости   коньяк   позитив   сергей пенкин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
RaiJu 2 часа назад
Золотой души человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
turyst 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
Александр 24 минуты назад
Хаха. Керим засветился)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Любушка 43 минуты назад
В звезданутости Пенкин замечен не был. Свою ориентацию на показ не выставлял. Кого он там любит, мужчин или женщин, не наше дело. Голос у него шикарный. Талантливый певец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb Час назад
Несмотря на сценический образ, Пенкин простой, душевный мужик и никакого отношения к заднеприводным не имеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Slonyash Час назад
Нормальное поведение. Сам выпил и попутчикам предложить не отказался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Когда в глубине души ты солдат СА и навсегда мужик, а внешность - это просто сценический образ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Sama Час назад
Вот так должна вести себя пьяная знаменитость)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид Час назад
Безобидный дядька, добрый. Молодец. И никуда не свалил, за что ему почет и уважение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ангел! Чисто ангел! Эх, не часто сейчас халявные 100 граммов наливают. А вот, помню, в 90-е агитаторы местных кандидатов по цельной бутылке "палёночки" выкатывали на каждое избирательское рыло, а ещё и по пакету муки. За такого кандидата и проголосовать не грех. Да, были времена... Времена меняются, а люди не меняются. Халява, сэр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
55k
Олег 2 часа назад
попку свою нежную он никому не предлагал? Фу. гомосятина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Liberman Олег Час назад
когда он был замечен в симпатии к жополазам? или,может, говорил о том что жополаз?
Моисеев - да, был им, но таким, фриком, на своей жополазской волне. чисто поржать над ним.
а этот то че? костюмы?
за то голос у Пенкина - реально один из самых крутых в мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Liberman Олег 48 минут назад
заканчивай эти разговоры, а то начинают закрадываться сомнения по поводу тебя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
"Кто-то из женщин попросил шампанского, но певец заявил, что это уже роскошь." (с)
а шмарам сразу обязательно надо на шею сесть, пользуясь щедростью человека, угощающего всех в общем то недешевым коньяком, если он его приобрел на борту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 2 часа назад
Ему разрешили пронести на борт бутылки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
104
Александр Джордж. Вашингтон. 23 минуты назад
Не, это экономический)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

379828



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
OUKITEL WP26 - смартфон для активных пользователей с кемпинговым фонариком
OUKITEL WP26 - смартфон для активных пользователей с кемпинговым фонариком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#картинки#новости#подборка
#в мире#Юмор#СССР#кино#Приколы#пожар
#люди#животные#будущее#комментарии#факты#спасение
Угадай роль Де Ниро по кадру Угадай роль Де Ниро по кадру В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться