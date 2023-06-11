В Узбекистане велосипедист застрял головой в бетонном столбе

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Парень не справился со своим железным конем и влетел головой прямиком в бетонный столб, но ему сказочно повезло.
МЧС Узбекистана поделилось кадрами необычного спасения. Инцидент произошел в городе Алмалык. В результате падения с велосипеда голова 14-летнего парня застряла в отверстии бетонной электрической опоры. Самостоятельно он выбраться не мог, понадобилась помощь специалистов.
Но зато какие искренние эмоции!
Подросток отделался испугом, обследовавшие его медики заверили,что его здоровью ничего не угрожает.
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