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В Узбекистане велосипедист застрял головой в бетонном столбе

В Узбекистане велосипедист застрял головой в бетонном столбе

Автор:
11 июня 2023 09:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МЧС   Узбекистан   велосипед   видео   столб   школьник   
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Парень не справился со своим железным конем и влетел головой прямиком в бетонный столб, но ему сказочно повезло.

МЧС Узбекистана поделилось кадрами необычного спасения. Инцидент произошел в городе Алмалык. В результате падения с велосипеда голова 14-летнего парня застряла в отверстии бетонной электрической опоры. Самостоятельно он выбраться не мог, понадобилась помощь специалистов.


Подросток отделался испугом, обследовавшие его медики заверили,что его здоровью ничего не угрожает.

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Метки: МЧС   Узбекистан   велосипед   видео   столб   школьник   
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8  комментариев
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43k
Игорь 3 часа назад
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8k
Trenzel2003 22 минуты назад
Ухи, ухи надо было ампутировать! Все беды застрявших из за ушей.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
а что ценней узбек или хороший столб ?? надо думать рационально. если отрезать голову её можно легко достать это и быстрее и ущербу меньше и можно было велосипед забрать. не понимаю что все так ценят человеческие жизни - там делов на 3 минуты .
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15k
a_komolow 2 часа назад
Уши застряли?
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3k
Carex 3 часа назад
Хорошо что не Гейропе и ли Пендостане застрял- пролупили бы.
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48k
turyst 5 часов назад
Будет знать, что нужно в защите ездить!
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25k
ПаганецЪ 5 часов назад
Хорошая голова. Крепкая. Умный, наверное.
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2k
vijilante 6 часов назад
Не , ну в жизни всякое бывает , даже то чего быть не может...
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