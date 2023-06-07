В США мужики поймали акулу и решили на ней покататься

Во Флориде акулу прибило к берегу и возле неё собралось несколько отдыхающих. Кому-то из них пришла шальная идея вытащить её из воды и они стали бегать вокруг рыбины и подталкивать в сторону жёлтого песочка. Особенно усердствовал один из них - бегал прямо перед мордой акулы, даже странно, что она не разобрала его на запчасти.

А ещё один гражданин уселся акуле на спину. Видимо, хотел поплавать на ней, как на надувной уточке. В общем, смотрелось это очень странно.

В конце концов им надоело мучить рыбину и они отпустили её в океан. На прощанье акула даже не устроила им кровавую баню, как в фильме «Челюсти». Ну а мужики стали внеочередными претендентами на премию Дарвина. Заслужили.