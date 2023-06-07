FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 84 поста • 51 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Лагуна акул
В США мужики поймали акулу и решили на ней покататься

В США мужики поймали акулу и решили на ней покататься

Автор:
07 июня 2023 15:11
Сообщество : Лагуна акул
Метки: США   Флорида   акула   видео   мужики   океан   пляж   
2520
1
1

Но вышло не совсем так, как они планировали.

Во Флориде акулу прибило к берегу и возле неё собралось несколько отдыхающих. Кому-то из них пришла шальная идея вытащить её из воды и они стали бегать вокруг рыбины и подталкивать в сторону жёлтого песочка. Особенно усердствовал один из них - бегал прямо перед мордой акулы, даже странно, что она не разобрала его на запчасти.

А ещё один гражданин уселся акуле на спину. Видимо, хотел поплавать на ней, как на надувной уточке. В общем, смотрелось это очень странно.

В конце концов им надоело мучить рыбину и они отпустили её в океан. На прощанье акула даже не устроила им кровавую баню, как в фильме «Челюсти». Ну а мужики стали внеочередными претендентами на премию Дарвина. Заслужили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: США   Флорида   акула   видео   мужики   океан   пляж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ManRox Час назад
Но вышло не совсем так, как они планировали.

И что же тут вышло не так, акула всех сожрала, достали заголовки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 9 минут назад
- Акула вне воды становится тяжелее, ей даже двигаться сложно, не то что нападать
- Шеи у неё нет, разворот осуществляется всем телом. Но развернуться на месте она даже в воде не может, а уж на брюхе и подавно.
- Поскольку она лежала на брюхе, то вообще открыть челюсть не могла
- Чтобы укусить ей надо немного набок повернуться, поэтому на мелководье акулы не нападают, иначе рискуют повредить плавник об дно.

Так что этим дебилам ничего не угрожало.
А вот рыбка могла издохнуть, так что ей повезло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Полчаса назад
Если-бы резко развернулась и цапнула, то было-бы "О май гад".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
AzuveR Полчаса назад
Очень жаль ,что рыбка не откусила писюн, хотя бы одному и дебилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 42 минуты назад
Гниды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Андрей 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Smiley Час назад
Долбо***бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Majul Час назад
Идиотов только жизнь лечит. Но "лечит" крайне жестко. В данном случае пощадила. А вот следующего раза может и не быть, но дегенераты этого не поймут, пока не получат "лечение"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 2 часа назад
Думал, убила кого. Не интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ruslan d 2 часа назад
Ума палата ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kirpal 2 часа назад
Это вообще мексиканский залив, самый северозапад Флориды. Не знал, что там акулы есть, обычно в новостях время от времени проскакивает, что кусаются акулы на восточном берегу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi 2 часа назад
это не претенденты на премию Дарвина, это обыкновенные идиоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
- Румыны?
- Да все они уже давно румыны...
- Болеют?
- Да все они давно больные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ниче, может быть потом они встретятся уже в воде, и акула тоже решит поиграть с ними)) Оч на это надеюсь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224595



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рожать нынче прибыльно?
Рожать нынче прибыльно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не поспоришь

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#животные#аварии#авто аварии#история#фильм#улыбнуло#отношения
#Юмор#автомобили#интересно#подборка#ДТП#забавно#кино#соцсети#Разное#маразм
#в мире#автомир#люди#интересное#позитив#Автовсячина#истории#шоу бизнес#Россия#дети
Рожать нынче прибыльно? Рожать нынче прибыльно? "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться