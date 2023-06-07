В США мужики поймали акулу и решили на ней покататься

Но вышло не совсем так, как они планировали.
Во Флориде акулу прибило к берегу и возле неё собралось несколько отдыхающих. Кому-то из них пришла шальная идея вытащить её из воды и они стали бегать вокруг рыбины и подталкивать в сторону жёлтого песочка. Особенно усердствовал один из них - бегал прямо перед мордой акулы, даже странно, что она не разобрала его на запчасти.
А ещё один гражданин уселся акуле на спину. Видимо, хотел поплавать на ней, как на надувной уточке. В общем, смотрелось это очень странно.
В конце концов им надоело мучить рыбину и они отпустили её в океан. На прощанье акула даже не устроила им кровавую баню, как в фильме «Челюсти». Ну а мужики стали внеочередными претендентами на премию Дарвина. Заслужили.
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И что же тут вышло не так, акула всех сожрала, достали заголовки
- Шеи у неё нет, разворот осуществляется всем телом. Но развернуться на месте она даже в воде не может, а уж на брюхе и подавно.
- Поскольку она лежала на брюхе, то вообще открыть челюсть не могла
- Чтобы укусить ей надо немного набок повернуться, поэтому на мелководье акулы не нападают, иначе рискуют повредить плавник об дно.
Так что этим дебилам ничего не угрожало.
А вот рыбка могла издохнуть, так что ей повезло...
-------------
с участниками всего вышеописанного балагана, ничего подобного не произошло, так что это просто идиоты.
претендентами они могли бы стать, если бы акула их загрызла насмерть или хотя бы яйца пооткусывала.
- Да все они уже давно румыны...
- Болеют?
- Да все они давно больные...