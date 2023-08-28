В одной из подмосковных аптек мужчина решил наглядно показать очевидцу, что такое геморрой

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Молодой человек пришел за лекарствами. У кассы совершал покупку другой мужчина. Завязался разговор. Выяснилось, что у больного жуткие боли в заднем проходе, которые не лечатся специальными свечами, хотя бедолага вставляет их в задницу сразу по три шутки.
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А раньше энту болячку называли: и самому не видно и показать стыдно!
Приходит мужик к врачу и говорит:
- Доктор, у меня геморрой.
Доктор выписывает ему свечи, мужик уходит. Через неделю врывается в кабинет и орет:
- Что вы мне выписали, от ваших свечей никакого толка, одна изжога!
Доктор удивленно:
- Вы их едите?!
Мужик раздраженно:
- Нет, в задницу я их сую!
необходимо и диету исправлять, и с физической активностью разбираться и другие ухищрения проводить, чтобы не было сильных физических усилий в туалете.