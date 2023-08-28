В одной из подмосковных аптек мужчина решил наглядно показать очевидцу, что такое геморрой

Молодой человек пришел за лекарствами. У кассы совершал покупку другой мужчина. Завязался разговор. Выяснилось, что у больного жуткие боли в заднем проходе, которые не лечатся специальными свечами, хотя бедолага вставляет их в задницу сразу по три шутки.