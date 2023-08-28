FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1231 пост • 216 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Медицина на Фишках
В одной из подмосковных аптек мужчина решил наглядно показать очевидцу, что такое геморрой

В одной из подмосковных аптек мужчина решил наглядно показать очевидцу, что такое геморрой

Автор:
28 августа 2023 11:12
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   аптека   геморрой   здоровые   медицина   мужики   
1542
2
1

Молодой человек пришел за лекарствами. У кассы совершал покупку другой мужчина. Завязался разговор. Выяснилось, что у больного жуткие боли в заднем проходе, которые не лечатся специальными свечами, хотя бедолага вставляет их в задницу сразу по три шутки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Видео   аптека   геморрой   здоровые   медицина   мужики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
dima423 2 часа назад
мужик без комплексов конечно...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
Andrei 2 минуты назад
Думаю мужик просто уже очень задолбался и от боли и от таких советчиков, вот только это очень некрасиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей Час назад
Во времена настали.
А раньше энту болячку называли: и самому не видно и показать стыдно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот 2 часа назад
ДОХОДЧИВО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Приходит мужик к врачу и говорит:
- Доктор, у меня геморрой.
Доктор выписывает ему свечи, мужик уходит. Через неделю врывается в кабинет и орет:
- Что вы мне выписали, от ваших свечей никакого толка, одна изжога!
Доктор удивленно:
- Вы их едите?!
Мужик раздраженно:
- Нет, в задницу я их сую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick 2 часа назад
он их из упаковки пробовал доставать?) или ему сам процесс, ректального приёма лекарств нравится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383278



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
"Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
Гламурные посетительницы скачек в Йорке показали себя во всей красе
Гламурные посетительницы скачек в Йорке показали себя во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Обзор
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Обзор
Работы художника Александра Васильевича Зорюкова
Работы художника Александра Васильевича Зорюкова
Что мы собственное питание не можем организовать?
Что мы собственное питание не можем организовать?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#забавно#девушки#полиция#знаменитости#криминал#природа#конфликт
#люди#животные#интересно#новости#Индия#машина#искусство#Мемы#интересное#отношения
#история#СССР#Прикол#факты#позитив#Вещи#кино#милота#авария
Что мы собственное питание не можем организовать? Что мы собственное питание не можем организовать? Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США Как дать ребёнку таблетку, если он отказывается её принимать Как дать ребёнку таблетку, если он отказывается её принимать Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся" Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся" Мануальный терапевт за работой Мануальный терапевт за работой Как быстро избавиться от заложенности носа Как быстро избавиться от заложенности носа

На что жалуетесь?

Вернуться