Мужчина выкопал канал на пляже, соединив два водоёма

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Гений из Флориды нашёл себе развлечение на пляже. Правда, полиция не очень оценила его инициативу.
Лучше бы замки строил
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Не так уж страшны дураки. Страшны активные и упорные дураки. Например, активные и упорные дураки устраивают майданы. И уничтожают пляжи. Почему? Потому что могут.
И как они вмешались? Вектор гравитации погнули, чтобы вода не вытекала?
представитель великой цивилизации - вспомнил каа палкой копалкой его предки выкопали море
у меня дачный поселок отключили этим летом от поливной воды, р.Афипс, Адыгея
с 1958 года поливали каждое лето
все
лавочка накрылась
начнут дрочить кто твой друг
это ты ВИДЕЛ ВО СНЕ
Но дурная голова рукам помогать стала.
прилив наполняет
Один американец
Засунул в жопу палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.
Там негры йухем рубят лес!