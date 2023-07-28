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Мужчина выкопал канал на пляже, соединив два водоёма

Мужчина выкопал канал на пляже, соединив два водоёма

Автор:
28 июля 2023 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   водоем   забавно   канал   мужчина   пляж   
7495
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Гений из Флориды нашёл себе развлечение на пляже. Правда, полиция не очень оценила его инициативу.

Лучше бы замки строил

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Метки: Видео   водоем   забавно   канал   мужчина   пляж   
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57  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Прикольно, я бы тоже выкопал ))
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2k
Вадим Полчаса назад
ГИДРОМЕЛИОРАТОР!
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1k
Игорь Меншиков 40 минут назад
А вот некуй, человек со своим мышлением. Вот это американская свобобода
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7k
Кружок 58 минут назад
Это древний укр выкапывает Чёрное море)
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19k
Алексей Час назад
Солдат без задачи - потенциальный преступник
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1k
Злодей Час назад
Он сделал это. То,чего бы хотели сделать все дети наше страны ))
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1k
Дядюшка Шнеур Час назад
Не учи в школе физику, биологию и химию и твоя жизнь будет наполнена чудесами и открытиями
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19k
Андрей Час назад
В Камбоджу его отправить, на стажировку к этим ребятам.
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32k
Ashabad Час назад
Сила есть - ума не надо...
Не так уж страшны дураки. Страшны активные и упорные дураки. Например, активные и упорные дураки устраивают майданы. И уничтожают пляжи. Почему? Потому что могут.
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8k
mbr Час назад
полиции пришлось вмешаться!



И как они вмешались? Вектор гравитации погнули, чтобы вода не вытекала?
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1k
SmartCat101 2 часа назад
американец?
представитель великой цивилизации - вспомнил каа палкой копалкой его предки выкопали море
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12k
Сергей 2 часа назад
Наверное в школе его звали, как нибудь; Билли экскаватор, или Джонни бульдозер?
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15k
Стрелец 2 часа назад
Какой он нахрен американец, наш чувак !
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6k
Андрей 2 часа назад
Интересно, конечно, но кто теперь будет чинить пляж?)
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Вечер был скучен, проблем было мало...
Но дурная голова рукам помогать стала.
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6k
Станислав 2 часа назад
Нормальные волны получились, побеситься самое то!
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30k
Григорий 2 часа назад
Испортил лиман, а там ведь явно вода теплая, дети именно там полоскались.
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8k
Владимир 2 часа назад
Автор - фантаст! Какая полиция?) Про это место миллион роликов.
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6k
Leo Sun 2 часа назад
Любознательный какой)))
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15k
Alex 2 часа назад
Хохлы тренируются? Моря копать...
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11k
zlopisec 2 часа назад
Стишок вспомнил из детства...
Один американец
Засунул в жопу палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.
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