Девочка засмотрелась на танец девушки и упала с велосипеда

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Съемка клипа с танцами девушек была прервана из-за падения велосипедистки. Девочка засмотрелась на одну из танцующих девушек и пережила болезненное падение.
Девушки прервали съемку, чтобы помочь юной велосипедистке.
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