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Девочка засмотрелась на танец девушки и упала с велосипеда

Девочка засмотрелась на танец девушки и упала с велосипеда

Автор:
08 апреля 2024 07:45
Метки: Видео   Прикол   велосипед   велосипедистка   падение   фейл   
1732
1
1

Съемка клипа с танцами девушек была прервана из-за падения велосипедистки. Девочка засмотрелась на одну из танцующих девушек и пережила болезненное падение.

Девушки прервали съемку, чтобы помочь юной велосипедистке.

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Метки: Видео   Прикол   велосипед   велосипедистка   падение   фейл   
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9  комментариев
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2k
max 2 часа назад
Это танцы для стриптиз клуба. не качественная срамота.
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75
usla2000 18 минут назад
че та ржу
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34k
Slonyash 24 минуты назад
Жирненькие какие то.
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174
МadMax Полчаса назад
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10k
Доктор 59 минут назад
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5k
Евгений Час назад
Тик-ток опасен
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3577 в горячем)

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