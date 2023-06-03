FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 489 постов • 140 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мото
Отец пнул и ударил сына из-за неудачи во время мотогонки

Отец пнул и ударил сына из-за неудачи во время мотогонки

Автор:
03 июня 2023 10:49
Сообщество : Мото
Метки: видео   воспитание   гонка   мото   неудача   отец   сын   
966
1
1

Мужчина пнул своего ребенка на соревнования Во время мотокросса, проходившего в Каменске-Уральском, байк одного из участников сломался. Ребенок несколько раз падал, пытаясь завести мотоцикл, но безуспешно.

Внезапно к мальчику подошел его отец и в прямом эфире начал пинать и бить его кулаками. Один из организаторов прервал конфликт и отвел ребенка в сторону, за которым следовал сильно возбужденный отец, тащивший за собой мотоцикл.

Семья приехала на соревнования из Челябинской области, однако после инцидента мальчика сняли с участия в соревнованиях. Мама мальчика сказала, что отец перегнул палку и она его не оправдывает. Мальчик никаких повреждений не получил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: видео   воспитание   гонка   мото   неудача   отец   сын   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Pioner76 22 минуты назад
С таким отцом и врагов не надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Maksim Piskunov 4 минуты назад
Перегнул палку? Точно? А в остальном нормально?
Что мама, что папа ебобо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461077



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Намешалось
Намешалось
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно сказал

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#США#Автовсячина#Прикол#дети#позитив#милота#искусство
#машина#интересно#животные#подборка#аварии#история#забавно#факты#Ynews#истории
#автомобили#в мире#люди#ДТП#авто аварии#интересное#новости#Россия#спасение#картинки
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться