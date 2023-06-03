Отец пнул и ударил сына из-за неудачи во время мотогонки

Внезапно к мальчику подошел его отец и в прямом эфире начал пинать и бить его кулаками. Один из организаторов прервал конфликт и отвел ребенка в сторону, за которым следовал сильно возбужденный отец, тащивший за собой мотоцикл.

Семья приехала на соревнования из Челябинской области, однако после инцидента мальчика сняли с участия в соревнованиях. Мама мальчика сказала, что отец перегнул палку и она его не оправдывает. Мальчик никаких повреждений не получил.