Полицейским в Лондоне пришлось разобраться с настоящей приезжей «фурией»

Даму из британской столицы заподозрили в краже сладостей. И с ней стали общаться двое силовиков. Разговор как-то не задался и начался «экшн». Сначала объёмная мадам оттаскала за волосы девицу, потом зарядила её напарнику.

И сбежала. Во время драки потеряла шлёпки, поэтому чесала в одних розовых носках.