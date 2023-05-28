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Полицейским в Лондоне пришлось разобраться с настоящей приезжей «фурией»

Полицейским в Лондоне пришлось разобраться с настоящей приезжей «фурией»

Автор:
28 мая 2023 19:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   видео   драка   кража   лондон   полицейские   силовики   столица   
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Остаться в целости после этой встречи смогли не все.

Даму из британской столицы заподозрили в краже сладостей. И с ней стали общаться двое силовиков. Разговор как-то не задался и начался «экшн». Сначала объёмная мадам оттаскала за волосы девицу, потом зарядила её напарнику.

И сбежала. Во время драки потеряла шлёпки, поэтому чесала в одних розовых носках.

Сообщают, что всё же бегала она недолго. Кстати, ей 26 лет. Мадам задержали и в первую очередь отправили на психиатрическую экспертизу.

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Метки: Англия   Великобритания   видео   драка   кража   лондон   полицейские   силовики   столица   
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26  комментариев
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673
Pūkains no Vidzemes 2 часа назад
В Пиндосрании за такое бы сразу кокнули...
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8k
Trenzel2003 7 минут назад
Я бы оттаскал за волосы оператора который так и не понял как нужно снимать.
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17k
Михаил Гривин Полчаса назад
Может, 46? Как-то её жизнь уж очень потрепала для 26
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4k
Горожанин 43 минуты назад
При чем тут фурия? Ту нужно разбираться с автором видео. Причем серьезно - просто п.и.з.д.и.т.ь.
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1k
Igor Grishaev 45 минут назад
М-да. Не полицаи, а ХЗ что. Как наши с мигрантами миндальничают.
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1k
Николай 56 минут назад
Нигеру который это снимал надо шарнир к бошке приделать чтобы она у него поворачивалась на 90 градусов в бок раз в 5 секунд вообще постоянно...
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15k
ss Час назад
Теперь эти дебилы снимают не только вертикально, но ещё и боком...
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5k
мемфрид Час назад
Классный Лондон)
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4k
Григорий Час назад
и толпа визжащих мартых рядом подпрыгивает от удовольствия ...
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
В сША уже красовалась бы в разделе некрологов.
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8k
Алексей 2 часа назад
Халк крушить за свою бабу
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19k
Александр 2 часа назад
Британский стыд
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сразу видно, что у них демократия - дискриминации близоруких нет. У "полицейского" очки, как минимум, минус десять. Мадам смахнула очки и грозный полицай нейтрализован.
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
У нас бы сразу приголубили дубинкой, а в Пиндостане застрели бы
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108k
parallax 2 часа назад
Электрошокер у полицейских на поясе, видимо для красоты.
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