Полицейским в Лондоне пришлось разобраться с настоящей приезжей «фурией»

Остаться в целости после этой встречи смогли не все.
Даму из британской столицы заподозрили в краже сладостей. И с ней стали общаться двое силовиков. Разговор как-то не задался и начался «экшн». Сначала объёмная мадам оттаскала за волосы девицу, потом зарядила её напарнику.
И сбежала. Во время драки потеряла шлёпки, поэтому чесала в одних розовых носках.
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Сообщают, что всё же бегала она недолго. Кстати, ей 26 лет. Мадам задержали и в первую очередь отправили на психиатрическую экспертизу.
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