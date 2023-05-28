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Египтяне требуют навсегда запретить фильм о чернокожей Клеопатре

Египтяне требуют навсегда запретить фильм о чернокожей Клеопатре

Автор:
28 мая 2023 18:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Netfkix   видео   египет   жалоба   клеопатра   нетфликс   прокуратура   сериал   стриминговый сервис   
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Дело дошло до министерства культуры страны.

В новом сериале Netflix «Царица Клеопатра», властительницу Египта решили сделать чернокожей. Что двигало создателями - неизвестно, но они знатно всколыхнули общественность.

Вопросом озаботились и в Египте. Советник по правовым вопросам министра культуры страны Эссам Рефаат, написал жалобу в генеральную прокуратуру Египта и потребовал запретить показывать это творение. Рефаат подчеркнул, что авторы исказили исторический образ царицы, сделали подделку и не согласовали её с министерством по делам древностей. Возмущённый советник потребовал, чтобы авторы «Клеопатры» подтянули матчасть - проконсультировались с историками, археологами и антропологами. И перестали лепить халтуру. А пока - снять этот сериал со стриминговой платформы и никогда больше в Египте не показывать.

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Метки: Netfkix   видео   египет   жалоба   клеопатра   нетфликс   прокуратура   сериал   стриминговый сервис   
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21  комментарий
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11k
ron Час назад
Скопировано с Пикабу :

О фальшивой толерантности

В детстве я читала африканские сказки. Смешные, весёлые, грустные, страшные, волшебные. Самобытные. С оригинальными персонажами и сюжетами. С неповторимым африканским колоритом.

Это были народные сказки, которые собрал и перевёл на французский язык сенегальский поэт Бираго Диоп. Сборник назывался «Сказки Амаду Кумба».

Но не подумайте, что в «толерантном» Голливуде будут экранизировать африканские сказки.

Надо взять афроамериканскую актрису и снять её в датской сказке про русалочку.

Почему?

А чтобы никто не догадался, что у негров есть своя культура. А она у них есть. У них есть литература, живопись, музыка. Но для настоящих расистов, переодевшихся в шкуру толерантности, крайне важно, чтобы об африканской культуре никто не узнал. Не надо её выпячивать, а то вдруг все подумают, что негры - и правда люди.

Для лицемерной толерантности важно сделать вид, что «мы продвигаем темнокожих актёров и снимаем их в фильмах, в ролях, где им не место, мы не виноваты, что общество к такому не готово». И - ах, да! - их нельзя называть неграми. Это "важно".

Зачем снимать темнокожую актрису в роли Анны Болейн? У африканцев – что, нет своих королев? У них нет истории? Нет своих произведений, в которых темнокожая актриса смотрелась бы уместно?

У них нет культуры, заслуживающей уважения?

Конечно, есть

Но толерантность – означает «терпимость», а не уважение.
©
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30k
Владимир 17 минут назад
Дай дураку стеклянный член, он и его разобьет и руки себе изрежет. В принципе это хорошо описывает все эти инициативы от больных.
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9k
Billi_Bons 20 минут назад
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13k
Shtoppi Полчаса назад
<<Египтяне требуют навсегда запретить фильм о чернокожей Клеопатре>>
-----------
очевидно что реакция на эти требования будет примерно такая же, как на требования Египта вернуть все то, что колонисты вывезли из их страны в свои музеи, за все время своего там пребывания - отмахнутся как назойливого насекомого и все. ведь белые джентльмены не обязаны прислушиваться к мнению "диких джунглей".
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11k
Трив 37 минут назад
А чего его запрещать? У этого серийного фильма рейтинг 1. Из 10. Никакой нормальный человек не станет его смотреть. Предупреждая "Кто на рейтинг будет смотреть" отвечу: Тот, кому хочется смотреть достойные фильмы.
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128k
Игорь Час назад
Пусть лучше так снимают:
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45
Deist Biri Час назад
С такими темпами скоро даже Брюса Ли будет играть темнокожая с бородой. А Мэрилин Монро темнокожий беременный.
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104
Вадим Дёмушкин Example 6.2.6 7 минут назад
Звонили из Холливуда, спрашивали, сколько они должны Вам за идею сценария
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57k
Опиум для народа Час назад
А чё они только про другие страны снимают? Пусть снимут про черную Мерилин Монро или Элеонору Рузвельт...)))
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108k
parallax Час назад
Со своей грёбаной толерантностью, поставили весь мир с ног голлву.
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10k
Бритва Час назад
не понимаю, отчего столько шума вокруг какого-то нетфликса? вы их творческий коллектив видели? шпана малолетняя, которой только бы поприкалываться.
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379
Olldd Час назад
Не хватает исчё одного "К", но, думаю, со временем добавится.
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376
Jānis (LPSR) 2 часа назад
То, что пиндосрань творит в кинематографе - это давно уже ни в какие ворота.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Власть в США и на Западе -это реальные шизофреники. Когда объективный смысл жизни - прибыль, а не человеческие смыслы, всё в итоге будет подчинено этой античеловеческой, ущербной мотивации. Сумасшествие будет нормой. На Западе- это так и есть сейчас. Любая аморальность, сумашествие и античеловечность, любая патология всегда рядится в маску гуманности. Мошенник и вор - первый гуманист на деревне. Ложь - суть античеловеческого больного Запада. Это прёт во всём, в том числе в искусстве. Мир уже с омерзением смотрит на Запад. Очищение в любом случае наступит. Человеческое сознание, человеческий разум победят западного зверя. Это неизбежно.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Тогда уже нетфликс запретить в Египте, потому что такие косяки будут и дальше, эксперименты с гендером и расой
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August

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