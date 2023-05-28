<<Египтяне требуют навсегда запретить фильм о чернокожей Клеопатре>>

Вопросом озаботились и в Египте. Советник по правовым вопросам министра культуры страны Эссам Рефаат, написал жалобу в генеральную прокуратуру Египта и потребовал запретить показывать это творение. Рефаат подчеркнул, что авторы исказили исторический образ царицы, сделали подделку и не согласовали её с министерством по делам древностей. Возмущённый советник потребовал, чтобы авторы «Клеопатры» подтянули матчасть - проконсультировались с историками, археологами и антропологами. И перестали лепить халтуру. А пока - снять этот сериал со стриминговой платформы и никогда больше в Египте не показывать.