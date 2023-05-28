<<Египтяне требуют навсегда запретить фильм о чернокожей Клеопатре>>

Дело дошло до министерства культуры страны.
В новом сериале Netflix «Царица Клеопатра», властительницу Египта решили сделать чернокожей. Что двигало создателями - неизвестно, но они знатно всколыхнули общественность.
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Вопросом озаботились и в Египте. Советник по правовым вопросам министра культуры страны Эссам Рефаат, написал жалобу в генеральную прокуратуру Египта и потребовал запретить показывать это творение. Рефаат подчеркнул, что авторы исказили исторический образ царицы, сделали подделку и не согласовали её с министерством по делам древностей. Возмущённый советник потребовал, чтобы авторы «Клеопатры» подтянули матчасть - проконсультировались с историками, археологами и антропологами. И перестали лепить халтуру. А пока - снять этот сериал со стриминговой платформы и никогда больше в Египте не показывать.
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О фальшивой толерантности
В детстве я читала африканские сказки. Смешные, весёлые, грустные, страшные, волшебные. Самобытные. С оригинальными персонажами и сюжетами. С неповторимым африканским колоритом.
Это были народные сказки, которые собрал и перевёл на французский язык сенегальский поэт Бираго Диоп. Сборник назывался «Сказки Амаду Кумба».
Но не подумайте, что в «толерантном» Голливуде будут экранизировать африканские сказки.
Надо взять афроамериканскую актрису и снять её в датской сказке про русалочку.
Почему?
А чтобы никто не догадался, что у негров есть своя культура. А она у них есть. У них есть литература, живопись, музыка. Но для настоящих расистов, переодевшихся в шкуру толерантности, крайне важно, чтобы об африканской культуре никто не узнал. Не надо её выпячивать, а то вдруг все подумают, что негры - и правда люди.
Для лицемерной толерантности важно сделать вид, что «мы продвигаем темнокожих актёров и снимаем их в фильмах, в ролях, где им не место, мы не виноваты, что общество к такому не готово». И - ах, да! - их нельзя называть неграми. Это "важно".
Зачем снимать темнокожую актрису в роли Анны Болейн? У африканцев – что, нет своих королев? У них нет истории? Нет своих произведений, в которых темнокожая актриса смотрелась бы уместно?
У них нет культуры, заслуживающей уважения?
Конечно, есть
Но толерантность – означает «терпимость», а не уважение.
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очевидно что реакция на эти требования будет примерно такая же, как на требования Египта вернуть все то, что колонисты вывезли из их страны в свои музеи, за все время своего там пребывания - отмахнутся как назойливого насекомого и все. ведь белые джентльмены не обязаны прислушиваться к мнению "диких джунглей".
Думаю по сборам побьёт Аватара второго и какой-нить Форсаж в придачу.