Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"

В сети появился первый тизер нового сезона мультсериала "Футурама". В коротком ролике засветились все любимые герои.
В тизере прозвучала главная тема мультика и пролетела знаменитая ракета. В ролике показали Фрая, Лилу, Бендера и других любимых героев. В конце сообщается, что "Футурама" вернется с новыми эпизодами 24 июля.
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Напомним, что "Футураму" придумал Мэтт Гроунинг. Он же создатель"Симпсонов", только вот в отличие от "Симпсонов", без перерыва идущих с 1989 года, "Футураму" дважды закрывали. Первый раз в 2003-м. Затем было четыре полнометражных фильма. А в 2010 году вышел шестой сезон. Последняя на сегодня серия была показана в 2013 году.
Ходили слухи, что новый сезон под угрозой из-за того, что озвучивавший Бендера актёр Джон Ди Маджио запросил слишком высокую сумму. Тогда создатели придумали, что Бендера в каждой серии будет озвучивать новый приглашённый актёр. Но Ди Маджио потом всё же согласился, хотя зарплату ему так и не подняли.
В новом 8 сезоне будет 20 серий. Летом стартует первая часть сезона из 10 эпизодов. Раз в неделю будет новая серия. Остальные 10 серий будут позже, но стриминговый сервис Hulu ещё не сообщил когда.
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