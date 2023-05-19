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Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"

Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"

Автор:
19 мая 2023 10:31
Сообщество : Кино
Метки: hulu   видео   интересное   мультсериал   тизер   фото   футурама   
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В сети появился первый тизер нового сезона мультсериала "Футурама". В коротком ролике засветились все любимые герои.

В тизере прозвучала главная тема мультика и пролетела знаменитая ракета. В ролике показали Фрая, Лилу, Бендера и других любимых героев. В конце сообщается, что "Футурама" вернется с новыми эпизодами 24 июля.

Напомним, что "Футураму" придумал Мэтт Гроунинг. Он же создатель"Симпсонов", только вот в отличие от "Симпсонов", без перерыва идущих с 1989 года, "Футураму" дважды закрывали. Первый раз в 2003-м. Затем было четыре полнометражных фильма. А в 2010 году вышел шестой сезон. Последняя на сегодня серия была показана в 2013 году.

Ходили слухи, что новый сезон под угрозой из-за того, что озвучивавший Бендера актёр Джон Ди Маджио запросил слишком высокую сумму. Тогда создатели придумали, что Бендера в каждой серии будет озвучивать новый приглашённый актёр. Но Ди Маджио потом всё же согласился, хотя зарплату ему так и не подняли.

В новом 8 сезоне будет 20 серий. Летом стартует первая часть сезона из 10 эпизодов. Раз в неделю будет новая серия. Остальные 10 серий будут позже, но стриминговый сервис Hulu ещё не сообщил когда.

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Метки: hulu   видео   интересное   мультсериал   тизер   фото   футурама   
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17  комментариев
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20k
nobody® 2 часа назад
Новую Футураму анонсировали ещё в феврале 2022 через 2 дня, как я это впервые надел
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2k
OporosSkota Полчаса назад
Бендер Сгибатель Родригес опять будет решать все проблемы сгибанием? А про убить всех человеков будет?
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Это другое дело!
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11k
kaboza 2 часа назад
Вопрос) для кого? для олдовых фанов? обосрутся, для нынешней [мат]...тоже обосру...кхекхе...пойду в нинтеду марио подергаю..надеюсь бендеру не полирнут shining ass)))
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25k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Ну неHULU себе!
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Бл. Только подумал, что раз в жизни от пикачуйки что-то полезное. Ну б. ть чо нельзя досмотреть трехсекундный ролик до конца и исправить в своем тупом копипасте июнь на июль?
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13k
Antique computer 3 часа назад
Анонс на июль 24 года, насколько я понял из видео. Пока что расходимся.
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913
ruslan d 3 часа назад
Одно время был любимый мультик
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−2
Алексей Давыдов 3 часа назад
ЛГБТ тему добавят?)))
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33k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Наверняка будет политкорректное и гендерно разнообразное унылое говно.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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