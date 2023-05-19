Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"

Напомним, что "Футураму" придумал Мэтт Гроунинг. Он же создатель"Симпсонов", только вот в отличие от "Симпсонов", без перерыва идущих с 1989 года, "Футураму" дважды закрывали. Первый раз в 2003-м. Затем было четыре полнометражных фильма. А в 2010 году вышел шестой сезон. Последняя на сегодня серия была показана в 2013 году.

Ходили слухи, что новый сезон под угрозой из-за того, что озвучивавший Бендера актёр Джон Ди Маджио запросил слишком высокую сумму. Тогда создатели придумали, что Бендера в каждой серии будет озвучивать новый приглашённый актёр. Но Ди Маджио потом всё же согласился, хотя зарплату ему так и не подняли.