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Свежий взгляд на тематические туристические фотографии

Свежий взгляд на тематические туристические фотографии

Автор:
20 февраля 2023 11:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фотографии   видео   интересно   постановка   талант   фото   
834
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Пластичный уличный артист помогает туристам создавать эффектные экшен-снимки. Настоящий мастер постановочной фотографии!

Отличное владение собственным телом. Да ещё и людей как манекенов умеет расставить.


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Метки: Фотографии   видео   интересно   постановка   талант   фото   
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4  комментария
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5k
jfk Час назад
Наконец-то что-то оригинальное, а не поддержка пизанской башни
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24k
Павел Плеханов 38 минут назад
Еще талант "хореографа".
Увидеть картинку в динамике и заморозить момент - это не каждый сможет.
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573
Николай Час назад
А прикольно)
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14k
sonic24a Час назад
запах пыльного тапка прилетевшего прям в нос в зале
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