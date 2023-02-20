Свежий взгляд на тематические туристические фотографии

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Пластичный уличный артист помогает туристам создавать эффектные экшен-снимки. Настоящий мастер постановочной фотографии!
Отличное владение собственным телом. Да ещё и людей как манекенов умеет расставить.
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Метки: Фотографии видео интересно постановка талант фото
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Увидеть картинку в динамике и заморозить момент - это не каждый сможет.