Все побежали и я побежал: отличный пример стадного инстинкта

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В Бразилии посетители кафе увидели бегущих по улице людей. Все решили, что они спасаются от грабителей и тоже бросились бежать. Позже выяснилось, что те просто вышли на пробежку.
Вот как это работает!
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В мирное время это вызывает смех, а военное - панику.