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Все побежали и я побежал: отличный пример стадного инстинкта

Все побежали и я побежал: отличный пример стадного инстинкта

Автор:
14 мая 2023 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Бразилия   видео   забавно   люди   стадный инстинкт   фото   
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В Бразилии посетители кафе увидели бегущих по улице людей. Все решили, что они спасаются от грабителей и тоже бросились бежать. Позже выяснилось, что те просто вышли на пробежку.

Вот как это работает!

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Метки: Бразилия   видео   забавно   люди   стадный инстинкт   фото   
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7  комментариев
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1k
naf-naf 2 часа назад
В Бразилии я бы тоже побежал
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5k
Сергей Борисов Полчаса назад
Залог резвости - рюкзак
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11k
Евгений Час назад
Почему генералы не бегают?
В мирное время это вызывает смех, а военное - панику.
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11k
Евгений Час назад
И никто не заплатил.
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Anarasius

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