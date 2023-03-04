Оригинальный аттракцион

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В Лас-Вегасе есть забавный аттракцион, который предлагает прокатиться по стальному канату над толпой людей.
Для любителей острых ощущений.
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А вот натянуть трос, тут да, полиспаст пригодится. :)
Вообще бред, странно, что разрешили устроить.
Мало ли что учудит (может с перепугу) это "летящее тело".
Да даже ботинок с ноги слетит.
А внизу люди ходят.