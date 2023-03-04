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Оригинальный аттракцион

Оригинальный аттракцион

Автор:
04 марта 2023 09:49
Сообщество : Жизнь
Метки: аттракцион   видео   забавно   зиплайн   полет   фото   
488
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В Лас-Вегасе есть забавный аттракцион, который предлагает прокатиться по стальному канату над толпой людей.

Для любителей острых ощущений.


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Метки: аттракцион   видео   забавно   зиплайн   полет   фото   
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10  комментариев
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8k
Copycat Час назад
А что за музыка играет кто может название сказать?
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14k
banzai7 10 минут назад
Тут главное не обосраться.
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1k
Алексей 49 минут назад
Мечта для извращенцев- плюнуть сверху или письку показать
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12k
Pochiniks 58 минут назад
И чтооо? Мы в детстве(70-е года прошлого века) натянули трос между двумя берёзами над хоккейной площадкой. Ролик от полиспаста с привязанной к нему перекладиной. И катались в своё удовольствие. Что такое полиспаст, можно найти в поисковике.
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6k
Алекс Крайчек Час назад
А пакетики им в "полет" выдают?
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