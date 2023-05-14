В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями

4113
1
1
В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться (а скорее даже не мешать) с необычными нарушителями, которые шагали прямо по проезжей части. Зоопарк на дороге
Источник:
Ссылки по теме:
- Клиентоориентированность по-китайски
- Илон Маск и его эксперименты с клонированием: доказательства из соцсетей
- Китайский "Макдоналдс" поставил для посетителей велотренажеры
- Слоненок, который очень любит валяться в грязи
- Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала
Новости партнёров
реклама