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В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями

В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями

Автор:
14 мая 2023 00:36
Метки: Китай   Прикол   слоны   
4113
1
1
В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться (а скорее даже не мешать) с необычными нарушителями, которые шагали прямо по проезжей части. Зоопарк на дороге

Источник:

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Метки: Китай   Прикол   слоны   
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11  комментариев
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15k
ss 9 часов назад
Индийские туристы?
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3k
Владимир 2 часа назад
Там же знак висит. "Осторожно слоны".
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3k
Pill 2 часа назад
Побороли?
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15k
Patmaz 2 часа назад
Ну хоть не по встречке
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2k
vijilante 3 часа назад
Я в Минске на уличной клумбе видел колибри.
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107k
parallax 4 часа назад
Такое надо в Солянку.
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24k
Павел Плеханов 7 часов назад
Хм... Вот как-то не думал, что в Китае есть свободно разгуливающие слоны.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
770
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
460
64
slagol67@ 7 часов назад
Джуманджи
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