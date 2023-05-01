В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный мини-завод из старого УАЗа

В Свислочском районе Гродненской области милиция задержала двух мужчин, смекалке которых позавидовал бы сам Кулибин. 29- и 37-летний братья соорудили настоящий мини-завод по производству первача из старого УАЗа. Срезав у авто крышу, они вмонтировали в салон машины самогонный аппарат, после чего возвратили крышу на место.





Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, заводик на колёсах курсировал по Беловежской пуще, ненадолго задерживаясь в разных местах. Чтобы обеспечить бесперебойный процесс изготовления алкоголя, УАЗ сопровождали две машины: в одной возили муку, в другой - котёл.





При обыске милиционеры изъяли 60 литров готового продукта, и уничтожили более шести тонн браги. По данному факту проводится проверка.



