В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный мини-завод из старого УАЗа

В Белоруссии варить самогон запрещено, но если душа требует, то всегда можно найти выход.
В Свислочском районе Гродненской области милиция задержала двух мужчин, смекалке которых позавидовал бы сам Кулибин. 29- и 37-летний братья соорудили настоящий мини-завод по производству первача из старого УАЗа. Срезав у авто крышу, они вмонтировали в салон машины самогонный аппарат, после чего возвратили крышу на место.
Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, заводик на колёсах курсировал по Беловежской пуще, ненадолго задерживаясь в разных местах. Чтобы обеспечить бесперебойный процесс изготовления алкоголя, УАЗ сопровождали две машины: в одной возили муку, в другой - котёл.
При обыске милиционеры изъяли 60 литров готового продукта, и уничтожили более шести тонн браги. По данному факту проводится проверка.
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Вот такой белорусский Breaking Bad на минималках.
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Ну и много вопросов: как грели котёл? На муке надо спец. дрожжи / ферменты или осахаривать крахмал из муки - это дополнительные телодвижения, зачем они? 60 литров готового продукта - ни о чём, от слова вообще, но 6!!! тонн браги - где-то надо её "ставить" и потом возить. Хотели скрытно ездить... Ага, колонной в 3 машины. Много "непоняток"...
Едет Уазик, первачом пахнет, а за ним два БЕЛАЗА муку с бражкой тащат