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В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный мини-завод из старого УАЗа

В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный мини-завод из старого УАЗа

Автор:
01 мая 2023 18:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   брага   видео   задержали   милиция   самогон   самогонный аппарат   уаз   
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В Белоруссии варить самогон запрещено, но если душа требует, то всегда можно найти выход.

В Свислочском районе Гродненской области милиция задержала двух мужчин, смекалке которых позавидовал бы сам Кулибин. 29- и 37-летний братья соорудили настоящий мини-завод по производству первача из старого УАЗа. Срезав у авто крышу, они вмонтировали в салон машины самогонный аппарат, после чего возвратили крышу на место.


Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, заводик на колёсах курсировал по Беловежской пуще, ненадолго задерживаясь в разных местах. Чтобы обеспечить бесперебойный процесс изготовления алкоголя, УАЗ сопровождали две машины: в одной возили муку, в другой - котёл.


При обыске милиционеры изъяли 60 литров готового продукта, и уничтожили более шести тонн браги. По данному факту проводится проверка.


Вот такой белорусский Breaking Bad на минималках.

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Метки: Белоруссия   брага   видео   задержали   милиция   самогон   самогонный аппарат   уаз   
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17  комментариев
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18k
Александр Час назад
А наш фургончик варит самогончик)))
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26k
Егор 16 минут назад
6 тонн браги - это реклама УАЗа!
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8k
Trenzel2003 20 минут назад
Жадность до добра не доводит!
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1M
Великий Немой Полчаса назад
Батька, не с тем борешься! "Горбатый" попробовал, и ты видишь, что из этого получилось!
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46k
turyst 42 минуты назад
Новое - это хорошо забытое старое.


Ссылка youtu.be
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1k
rudenkov 54 минуты назад
две машины: в одной возили муку. А мука зачем для самогона?
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18k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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124k
БрОдЯгА Час назад
Идиоты. До первой проверки на дороге.
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201
gh0st БрОдЯгА 4 минуты назад
Они ж не по дороге) "заводик на колёсах курсировал по Беловежской пуще"
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1k
Rom 2 часа назад
Так на такой машине можно на разные вечеринки, концерты выезжать! Любое уличное, публичное событие требует данного автомобиля! )) Разрешение только б оформить... как эти машинки с кофейным аппаратом )))
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9k
Copycat 2 часа назад
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