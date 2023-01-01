В канун нового года мужчина хотел сварить самогон - и погиб

Трагедия произошла в городе Железногорске Красноярского края утром 31 декабря.
В процесссе изготовления горячительного напитка что-то пошло не так, самогонный аппарат взлетел на воздух. Врывом мужчине оторвало руку. Мощная волна вышибла оконную раму в квартире - этот эпизод попал на видео.
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По сообщениям в СМИ, мужчина скончался от кровопотери в машине скорой помощи. Других пострадавших в результате этой трагедии нет.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Кто гонит , уже не раз писали, что бы взорвался аппарат-это надо ооооочень постараться. Думаю спецы ща начнут версии выдвигать. Но версия одна-долбойоб!!!
Вот благодаря таким долбойобам могут и запретить продажу сэм.аппаратов, которые безопасней утюга или фена!
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Я ВАШ МАМИН ГРОБ ПОЛНЫЙ НАСРАЛ
Ё - Б ВАШУ МАТЬ В НОВОМ ГОДУ !
Убейте животное пожалуйста