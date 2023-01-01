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В канун нового года мужчина хотел сварить самогон - и погиб

В канун нового года мужчина хотел сварить самогон - и погиб

Автор:
01 января 2023 10:40
Сообщество : Жить в России
Метки: взрыв   взрывная волна   видео   не повезло   самогон   самогонный аппарат   
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Трагедия произошла в городе Железногорске Красноярского края утром 31 декабря.

В процесссе изготовления горячительного напитка что-то пошло не так, самогонный аппарат взлетел на воздух. Врывом мужчине оторвало руку. Мощная волна вышибла оконную раму в квартире - этот эпизод попал на видео.

По сообщениям в СМИ, мужчина скончался от кровопотери в машине скорой помощи. Других пострадавших в результате этой трагедии нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Источник:

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Метки: взрыв   взрывная волна   видео   не повезло   самогон   самогонный аппарат   
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18  комментариев
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11k
Андрей А Час назад
Про таких самогонщиков могу сказать одно-не на долго дураку стеклянный куй!!!
Кто гонит , уже не раз писали, что бы взорвался аппарат-это надо ооооочень постараться. Думаю спецы ща начнут версии выдвигать. Но версия одна-долбойоб!!!
Вот благодаря таким долбойобам могут и запретить продажу сэм.аппаратов, которые безопасней утюга или фена!
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−2
levdfdfdnfo 4 минуты назад
мемфрид - Х УЙ СОСАТЬ ВЫ БУДЕТЕ, ГНИЛЬ ПОДЗАЛУПНАЯ, ЗА НОЖКИ БУША АМЕРИКЕ ЕСЛИ ДАДУТ ...
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−2
levdfdfdnfo 6 минут назад
мемфрид - я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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−2
levdfdfdnfo 8 минут назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас

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0
DF.website мемфрид 49 секунд назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская .
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1k
Alexandr 9 минут назад
Гонщик формулы С2Н5ОН ушел с трассы.
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−9
zfho.info 12 минут назад
ВСЕМ КТО ЗА ФЮРУ ПУТ ЛЕРЦА ! Я ВАШИ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х УЙ ЛОМАЛ!"

Я ВАШ МАМИН ГРОБ ПОЛНЫЙ НАСРАЛ
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−9
zfho.info 13 минут назад
Бабай - Я ТВОЙ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х--УЙ ЛОМАЛ ...
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−9
zfho.info Полчаса назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ПИ/ ДАРАССО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА ЛУ-ПА БЫДЛО !


Ё - Б ВАШУ МАТЬ В НОВОМ ГОДУ !
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−2
levdfdfdnfo Бабай 10 минут назад
Я ТВОЙ МАМИНУ ПОСУДУ Е БАЛ , ГНИДА ФАШИСТКАЯ ЗАЛУПУТИНСКАЯ .
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−2
levdfdfdnfo Бабай 10 минут назад
Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ ! ПРОСВЕРЛИЛ ДЫРОЧКУ И Е-БАЛ
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18k
scorpick 39 минут назад
Мне кажется или этой новости уже года 3?
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9k
Бритва 40 минут назад
не заметил, как вылетела оторванная рука.
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9k
Shtoppi 46 минут назад
Не умеешь грамотно дело делать - не берись.
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5k
Горожанин 56 минут назад
Погиб при исполнении алкогольного долга. На посту. Алкоголики низко склоняют пропитые головы. Герой стал небесным алкашом. Слава алкашу! Алкашу слава!
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