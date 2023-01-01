В канун нового года мужчина хотел сварить самогон - и погиб

По сообщениям в СМИ, мужчина скончался от кровопотери в машине скорой помощи. Других пострадавших в результате этой трагедии нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).