Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони в Минске

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Житель Минска запечатлел, как правоохранители преследуют молодого человека на электросамокате. Нарушитель доехал до поворота и практически позволил себя догнать, а затем резко поменял направление и значительно оторвался от машины сотрудников ГАИ.
Удалось ли в итоге задержать шустрого нарушителя на электросамокате, неизвестно.
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дня не проходит, чтоб подобные дебилы на дороге под колеса не бросались, почему-то встав на самокат сразу перестают соображать - ничего не стоит на красный перекресток пересечь, навстречу или наискосок движения машин поехать