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Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони в Минске

Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони в Минске (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 08:05
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: gогоня   Белоруссия   беларусь   видео   милиция   прикол   электросамокат   
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Житель Минска запечатлел, как правоохранители преследуют молодого человека на электросамокате. Нарушитель доехал до поворота и практически позволил себя догнать, а затем резко поменял направление и значительно оторвался от машины сотрудников ГАИ.
Удалось ли в итоге задержать шустрого нарушителя на электросамокате, неизвестно.

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Метки: gогоня   Белоруссия   беларусь   видео   милиция   прикол   электросамокат   
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452
Отец Пигидий Час назад
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28k
Fat Lynx 6 минут назад
Один сбил, второй убежал, другой бухим на показ катается... а потом из-за этих дол-бое-бов запреты появляются... суровые запреты с показательной поркой, но не для всех обязательные... И так по кругу. Так и живем.
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1k
Игорь 16 минут назад
когда этот, или ему подобный, собъет ребенка, или престарелых родителей снимающего или прочих веселящихся, то угадайте - кто громче всего будет возмущаться, что этих самокатчиков из электрошокеров не отстреливают?
дня не проходит, чтоб подобные дебилы на дороге под колеса не бросались, почему-то встав на самокат сразу перестают соображать - ничего не стоит на красный перекресток пересечь, навстречу или наискосок движения машин поехать
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3k
sailor_cool 18 минут назад
людно там однако
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1k
K_II_T Полчаса назад
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36k
Олег Полчаса назад
Сетью ловить их надо как обезьян! И мотопедиков тоже
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966
Алксандр Шевченко 45 минут назад
Ща менты минусов накидают, а то не дай бог начальство увидит на физуху помогите, или не дай бог переаттестацию очередную замутит.
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966
Алксандр Шевченко 49 минут назад
Грумится над убогими.
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5
Дмитрий 50 минут назад
Найти и ножки сломать! Умник х.ров
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Алексей Заг Час назад
Не догонят.
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5k
Lucky Час назад
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