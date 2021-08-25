Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони в Минске

Автомобили военных для «гражданских» нужд, которые увидишь не каждый день

Пес троллит своего хозяина

Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста

В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке

Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками

Трудная дорога в садик