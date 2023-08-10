У американских копов нет другого выхода, как просто драться

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Все случаи, после которых активизировались BLMщики, связанные с действиями полиции против темнокожих преступников, оставили огромный след на работе сотрудников. Так в американском метро двое накинулись на копов, но оружие те использовать не рискнули.
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