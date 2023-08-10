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Сообщество Жизнь в США 1067 постов • 253 подписчика подписаться
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У американских копов нет другого выхода, как просто драться

У американских копов нет другого выхода, как просто драться

Автор:
10 августа 2023 11:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BLM   Видео   Оружие   США   драка   негры   полиция   
1855
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Все случаи, после которых активизировались BLMщики, связанные с действиями полиции против темнокожих преступников, оставили огромный след на работе сотрудников. Так в американском метро двое накинулись на копов, но оружие те использовать не рискнули.

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Метки: BLM   Видео   Оружие   США   драка   негры   полиция   
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11  комментариев
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960
ruslan d 2 часа назад
Так там вроде все черные были ...
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7k
Николай 12 минут назад
ну и где демократия... представителя закона мутузят по чем зря... хоть бы по ногам ему саданул или перцем полил, ну или сразу на колени встал, раз у них там положено...
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46k
Соломей 41 минуту назад
пля, даже не знаю, за кого болеть.
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2k
Оксид Бетона Час назад
А чувак (не коп) - хорош! Хоть и штаны ниже жопы (че за мода?).
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Два нигера!!!
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6k
salim777 2 часа назад
Коп в конце в очень опасный захват попал. Если секунд за 10 не освободится, то "уснёт". Я бы на его месте, не задумываясь, достал пистолет и отстрелил душителю ногу. И бабе его заодно.
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