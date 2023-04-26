Психоделическая реклама пиццы от нейросети

К технической и логической части вопросов почти нет. В ролике рассказывается, как готовят пиццу и доставляют её семье, которая с аппетитом поедает пиццу. Только вот нейросеть, видимо, пока не умеет делать плавные переходы между кадрами и движения людей. "Актёры" получились как будто пластилиновые, а их движения дёрганные и несуразные.