Психоделическая реклама пиццы от нейросети

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В последнее время нейросети многому научились. Они делают домашнюю работу, рисуют картинки и даже пишут книги. Но вот с созданием роликов пока у нейросетей не задалось.
К технической и логической части вопросов почти нет. В ролике рассказывается, как готовят пиццу и доставляют её семье, которая с аппетитом поедает пиццу. Только вот нейросеть, видимо, пока не умеет делать плавные переходы между кадрами и движения людей. "Актёры" получились как будто пластилиновые, а их движения дёрганные и несуразные.
Жутковато, знаете ли...
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Метки: видео интересное кринж нейросети реклама странности фото
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