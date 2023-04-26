FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 110 постов • 9 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Нейротворчество
Психоделическая реклама пиццы от нейросети

Психоделическая реклама пиццы от нейросети

Автор:
26 апреля 2023 11:50
Сообщество : Нейротворчество
Метки: видео   интересное   кринж   нейросети   реклама   странности   фото   
948
1
1

В последнее время нейросети многому научились. Они делают домашнюю работу, рисуют картинки и даже пишут книги. Но вот с созданием роликов пока у нейросетей не задалось.

К технической и логической части вопросов почти нет. В ролике рассказывается, как готовят пиццу и доставляют её семье, которая с аппетитом поедает пиццу. Только вот нейросеть, видимо, пока не умеет делать плавные переходы между кадрами и движения людей. "Актёры" получились как будто пластилиновые, а их движения дёрганные и несуразные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: видео   интересное   кринж   нейросети   реклама   странности   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Умница-красавица Час назад
Предлагаю переименовать Нейротворчество в Нейродрочерство, ибо достали своими тупыми постами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ослик Иа на позитиве 9 минут назад
Листаю "Фишки", смотрю - "НЕЙРОСЕТЬ"... Хотел было пролистать дальше, однако, думаю: "Дай загляну... Наверняка куча гневных комментариев, которых задолбала "эта нейросеть". Зашел - точно...
Уважаемые... Если вас достали тупые посты про нейросеть - не заходите. Что за садо-мазохизм?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
turyst 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331959



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Давайте поговорим про выдр
Давайте поговорим про выдр
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Простой рецепт вкусных и сочных креветок
Простой рецепт вкусных и сочных креветок
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#история#люди#кино#Прошлое#забавно#знаменитости#Россия
#Юмор#животные#автомобили#в мире#США#аварии#авто аварии#Жизнь#шоу бизнес#дизайн
#Прикол#факты#автомир#интересное#подборка#дтп#актеры#фильм#Автовсячина#картинки
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA «У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги «У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил... В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде

На что жалуетесь?

Вернуться