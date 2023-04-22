Москвич нашел на мусорке моноколесо и принёс его домой — ночью оно взорвалось

Вообще, не каждый день бывает такая удача: москвич нашёл на мусорке моноколесо, обрадовался, принёс обнову домой и уже думал, как научится ездить и будет летом летать по столице. Но на воздух взлетела только его квартира — ночью в пятиэтажке в Зюзино произошёл взрыв.