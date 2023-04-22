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Москвич нашел на мусорке моноколесо и принёс его домой — ночью оно взорвалось

Москвич нашел на мусорке моноколесо и принёс его домой — ночью оно взорвалось

Автор:
22 апреля 2023 19:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Зюзино   Москва   Москвич   моноколесо   мусорка   пожар   свалка   
9476
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Вообще, не каждый день бывает такая удача: москвич нашёл на мусорке моноколесо, обрадовался, принёс обнову домой и уже думал, как научится ездить и будет летом летать по столице. Но на воздух взлетела только его квартира — ночью в пятиэтажке в Зюзино произошёл взрыв.

Как сообщает ТГ-канал SHOT, моноколесо взорвалось в доме на улице Каховка около двух ночи. 63-летний мужчина в этот момент беззаботно спал. Когда проснулся, понял, что дело - дрянь, но сориентировался и успел вылезти через окно — повезло, что живёт на первом этаже.

В квартире полностью выгорела прихожая. Огонь уничтожил все документы.

Журналистам пострадавший заявил, что больше никаких моноколёс и электросамокатов в его жизни не будет: теперь планирует гонять только на стареньком велосипеде (он при пожаре не сгорел).

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Метки: Зюзино   Москва   Москвич   моноколесо   мусорка   пожар   свалка   
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70  комментариев
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9k
au3 21 час назад
Подозреваю что зарядки в мусорке вместе с колесом не нашел и заряжал хрен знает как.
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10k
Григорий Бабкин 59 минут назад
Всё, что нажито непосильным трудом...
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−17
Александр 9 часов назад
Куда мы катимся? Телефоны горят, моноколесо взрывается, электромобили не возможно потушить!!! В чем планы новых технологий??? Роботы уже пытаются нас прижучить? Эх терминатор, наверно ты был прав?
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12
Желание враг мудрости Александр 6 часов назад
Вроде как еще в прошлом году анонсировали или уже начали производить АКБ натриевые, могу ошибиться в названии, еще вроде как содовые их называют. Франция и Корея с Чайной - вроде как они заявляли.
В общем кто и где - слабо помню, а сам факт новых батареек , более безопасных - действительно уже все готово для производства. Надеюсь производят.
Там и при производстве меньше загрязнений и при эксплуатации, с последующей утилизацией.
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5k
мемфрид 9 часов назад
Очередной сборщик хлама. Как туда вообще зайти можно? А запах наверное какой роскошный стоит...
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329
Вася Васильев 16 часов назад
Хороший повод сделать ремонт.
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2k
Semёn 16 часов назад
Все в дом
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 17 часов назад
а у меня в машине электромоноколесо kingsong 18L, там два больших аккумулятора, машина на газе, и бензобак всегда полный, это для того чтобы бензонасос не сгорел, ну так вот если моё колёсико загорится, то так ипонёт,
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329
Вася Васильев ¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 16 часов назад
Да ты не просто жлоб ты прям ЖЛОБИЩЕ!!
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12
Желание враг мудрости Вася Васильев 6 часов назад
Ник самоговорящий у хомяка
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1k
Тимур 17 часов назад
Судя по фоткам, он часто с помоек себе что-то таскал.
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8k
Борис Карабанов 17 часов назад
Я не верю. Разве могут культурные, состоятельные москвичи по-быдляцки бросить технику, да ещё и с аккумулятором, на мусорку вместо профильной утилизации?
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9k
Хатуль Мадан 18 часов назад
Судя по выгоревшей прихожей, заваленной под потолок непонятно чем, товарищ этот так называемый плюшкин, таскавший с помоек всё подряд. И это просто был вопрос времени, когда у него в квартире что-то рванёт... Опасные это очень люди.
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12
Желание враг мудрости Хатуль Мадан 6 часов назад
Не по теме.
У вас ник самоговорящий. Не просто хатуль, а мадан
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2k
vijilante 19 часов назад
А нам, почему-то думается что кто-то мог и "пошутить" , начинив моноколесо какой-нибудь хренью.
Мало ли долпоиобов...
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12
Желание враг мудрости vijilante 6 часов назад
Запросто. В ютюбе полно всяких рецептов, а уж просто на сайтах самоделочников...
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49k
Сергей 19 часов назад
Ребенку подарил дрон. китайский. там рублей за 1000 примерно. несколько раз он полетал, потом забросил. через год вспомнил. стали заряжаять. Сначала зашипел, пото задымил. мальчишка не испугался побежал за мной. я его схватил за лопость и понимаю - сейчас рванет. восьмой этаж. в окно не сбросишь (понятно почему) куда девать?!!! в комнату нельзя - мебель ковры, на балконе пластик и дерево, капец, в коридоре соседи с новыми дверями....короче бросаюсь в ванную - ТФУ...акриловая сгорит...а аккамулятор дрона , пипуля три на три уже не дымит, а разгорается. Что делать?! положил в фаянсовый умывальник ... вьбло так скажу не кисло... потолокл , стены , зеркало...заебался отмывать... это была пипулина , пакетик с проводами... 3 см. на 3 см....представляю как [мат] большой аккамулятор....
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12
Желание враг мудрости Сергей 6 часов назад
Вот так почитаешь, а потом посмотришь на свои древние чугуны в санузле, страшные, но чистые бетонные стены балкона и древнюю, но чистую и работоспособную ванную из стали(а у знакомого из чугуна) и вообще задумываешься - а нужен так этот ремонт еврей... европейский
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5k
A 19 часов назад
Судя по количеству хлама, он тащил с помойки не только моноколеса
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913
Kra 19 часов назад
какие-то отважные люди тащат в дом найденное на помойке...
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180
Pasha Panfilov 19 часов назад
Если кому интересно знать о московских квартирах и их обитателях - вот, смотрите.
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87k
Taras Kozalupko 19 часов назад
Раньше пионеры рассказывали страшные истории про черную руку и черную машину.
Теперь на очереди зуммерские байки о черном моноколесе или черном самокате
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1k
Котец Гнездовий 19 часов назад
Подозреваю что могло загорается всё что угодно судя по хламу, но моноколесо за**ись хайпует, и вот тебе новость которую разнесут и проеоментируют... И я тоже... Су*а........
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9k
Павел 19 часов назад
Соседи надеются что чел выкинет весь этот сгоревший хлам. Но что то мне подсказывает, что мусора ещё прибавиться.
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900
Mr White Man 20 часов назад
Квартира сама на свалку похожа.
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6k
Кот 20 часов назад
Я так понимаю мужик коллекционировал не только моноколеса.
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28k
Юрьевич 20 часов назад
Судя по фотке, в квартире тоже была большая помойка...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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