Экскаваторщик пожалел, что потревожил шершней

435
1
1
Шершни - довольно надоедливые и опасные насекомые, с которым лучше лишний раз не связываться. Автор видео решил переместить гнездо шершней с помощью экскаватора и столкнулся с его жителями.
Мужчина разрушил гнездо в процессе транспортировки и ощутил на себе гнев его жителей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как избавиться от шершней
- Экскаваторщик загрузил детскую машинку
- Шершни построили огромное гнездо в салоне автомобиля
- Дёшево и сердито: пчеловод защищает своих пчёл от шершней
- Смелый экскаваторщик на Красной Поляне
Новости партнёров
реклама
Зная чего бояться шершни, можно вывести насекомых без применения радикальных методов. Для этого подойдет острый стручковый перец. Его измельчают и раскладывают вблизи места обитания. Запах перца шершни не переносят и вскоре покинут гнездо.
И еще тут: http://rossony.vitebsk-region.gov.by/ru/napominaet/view/kak-samostojatelno-izbavitsja-ot-shershnej-14062/#:~:text=В качестве яда применяют борную,несколько часов после «трапезы»http://rossony.vitebsk-region.gov.by/ru/napominaet/view/kak-samostojatelno-izbavitsja-ot-shershnej-14062/#:~:text=В качестве яда применяют борную,несколько часов после «трапезы».