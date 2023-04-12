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Экскаваторщик пожалел, что потревожил шершней

Экскаваторщик пожалел, что потревожил шершней

Автор:
12 апреля 2023 13:27
Метки: видео   гнездо   насекомые   шершни   экскаватор   экскаваторщик   
435
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Шершни - довольно надоедливые и опасные насекомые, с которым лучше лишний раз не связываться. Автор видео решил переместить гнездо шершней с помощью экскаватора и столкнулся с его жителями.

Мужчина разрушил гнездо в процессе транспортировки и ощутил на себе гнев его жителей.

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Метки: видео   гнездо   насекомые   шершни   экскаватор   экскаваторщик   
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8  комментариев
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26k
Serg2001 Полчаса назад
Мужик то вообще жив остался? Я видел, как шершень деревенского коня-тяжеловоза в круп ужалил. Тот как ахалтекинец со ржанием начал по полю носиться, брыкаясь. А потом по земле кататься начал. Так то конь...и шершень всего один. А тут целая эскадрилья.
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2k
Autumn2015 Минуту назад
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25k
Slawa49 6 минут назад
окошки закрывать надо
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783
Лютый вам Бетховен 12 минут назад
Голова, два уха.

Зная чего бояться шершни, можно вывести насекомых без применения радикальных методов. Для этого подойдет острый стручковый перец. Его измельчают и раскладывают вблизи места обитания. Запах перца шершни не переносят и вскоре покинут гнездо.

И еще тут: http://rossony.vitebsk-region.gov.by/ru/napominaet/view/kak-samostojatelno-izbavitsja-ot-shershnej-14062/#:~:text=В качестве яда применяют борную,несколько часов после «трапезы»http://rossony.vitebsk-region.gov.by/ru/napominaet/view/kak-samostojatelno-izbavitsja-ot-shershnej-14062/#:~:text=В качестве яда применяют борную,несколько часов после «трапезы».
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727
ruslan d 15 минут назад
ума палата ...
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8k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Два раза кусали. Один раз в верхнюю губу. Феерично!
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59k
pynh Полчаса назад
проще их забетонировать целиком
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