Экскаваторщик загрузил детскую машинку

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Машинист экскаватора порадовал мальчика, загрузив его игрушечную машинку. Именно из таких моментов складываются теплые детские воспоминания на всю жизнь.
Рабочему не сложно, а мальчику приятно.
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Метки: видео дети добро милота рабочий экскаватор экскаваторщик
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