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Экскаваторщик загрузил детскую машинку

Экскаваторщик загрузил детскую машинку

Автор:
07 апреля 2023 13:00
Метки: видео   дети   добро   милота   рабочий   экскаватор   экскаваторщик   
1587
1
1

Машинист экскаватора порадовал мальчика, загрузив его игрушечную машинку. Именно из таких моментов складываются теплые детские воспоминания на всю жизнь.

Рабочему не сложно, а мальчику приятно.

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Метки: видео   дети   добро   милота   рабочий   экскаватор   экскаваторщик   
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13  комментариев
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4k
pinbalist 2 часа назад
В детстве, когда рядом с нами ремонтировали\меняли трубы - мы всегда там с мужиками рабочими тусовались. Бегали для них в магазин или на колонку за водой. А они нам разрешали на экскаваторе или кране рычаги понажимать. Им несложно, а нам эмоций на неделю. Экскаваторщик молорик
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6k
Vladimir 14 минут назад
Минута мастерства, а сколько счастья для маленького человека!
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13k
Konstantin 17 минут назад
Ну, это действительно клево. Мой тоже фанател от больших машин. Представляю как его бы такой действо обрадовало. )
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15k
Alex Час назад
Молодец мужик! Пацану эмоций на неделю...
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Pasha Panfilov Alex 58 минут назад
Главное чтобы он не додумался играть в местах работы строительной техники потом.
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