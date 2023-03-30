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Сообщество Без кота и жизнь не та 1547 постов • 464 подписчика подписаться
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Забавная реакция котёнка на кусок мяса

Забавная реакция котёнка на кусок мяса

Автор:
30 марта 2023 12:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   животные   коты   котёнок   милота   мясо   
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Свирепый домашний хищник с жадностью набросился на крупный кусок мяса, который хозяева оставили неподалеку от него. Ролик рекомендуется смотреть со звуком.


Зверюга! А всё что не съест, то понадкусывает.

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Метки: Реакция   видео   животные   коты   котёнок   милота   мясо   
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28  комментариев
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15k
Patmaz 2 часа назад
Это ему ещё рыбов не давали.
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2k
Konstantin 7 минут назад
У нас был один такой, давно это было. Кушал только сырое мясо.
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3k
americos 9 минут назад
Свирепый хычник.
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7k
Николай 9 минут назад
не съест дак, залижет до смерти...
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10k
Hunson Abadeer 10 минут назад
милашка
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20k
nobody® 17 минут назад
Котёнок АСМРщика
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28k
Levyathan 19 минут назад
Какой свирепый хищник!
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240
Мaximus 22 минуты назад
Ну знаете ли кошков тибонами кормить?))) Я бы погромче урчал от такого подгона))))
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10k
Алексей Полчаса назад
То что хищник не может поймать в дикой природе то он есть не должен,ради хайпа так и навредить можно
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13k
кира Полчаса назад
Хыщник
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39k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Читал, что ради рекламных роликов всяких кормов, котов (или собак) реально не кормят несколько дней, поэтому в рекламе они с такой жадностью бросаются на еду.
Мой домашний кот так никогда на еду не набрасывался.. конючить может сильно, ходить тереться о ногу, лапкой тебя тыкать, громко мяукать , мол - "Даййй!", но кушает спокойно, без рывков и спешки, как будто сейчас отнимут. Ну, я кормлю его 3 раза в день... Кому я вру? 5 раз в день...
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59k
Парагвайский шпион Час назад
Мой вот так же на кусочек баранины реагирует. Но балую его изредка. В основном - сухой корм.
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7k
TheDimking Час назад
изверги. кошаков надо кормить вовремя, а мелких сырым мясом вообще нельзя - проблемы с желудком обеспечены.
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6k
Кузнец душ. Час назад
Вот это мясорубка с озвучкой. Настоящий Хищник.
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2k
Anners Час назад
Осталось ощущение, что ради ролика его пару дней не кормили.
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1k
tvcshnik Час назад
кто-бы у меня попробывал отнять кусок мяса!
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2k
Nyash Час назад
и это прекрасно
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19k
Андрей Час назад
Вот тебе и желудок меньше напёрстка.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
А у меня кушает только сухой корм, ни чем не угостить
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371
Liberman Пуриц Жорж Час назад
Радуйся
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371
Liberman Час назад
Хотя... Попробуй баранину,утку,йогурт,печень трески....
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1k
xannar 2 часа назад
Милота ))))
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5k
Горожанин 2 часа назад
Хисьнисёсисек.
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