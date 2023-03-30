Забавная реакция котёнка на кусок мяса

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Свирепый домашний хищник с жадностью набросился на крупный кусок мяса, который хозяева оставили неподалеку от него. Ролик рекомендуется смотреть со звуком.
Зверюга! А всё что не съест, то понадкусывает.
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Мой домашний кот так никогда на еду не набрасывался.. конючить может сильно, ходить тереться о ногу, лапкой тебя тыкать, громко мяукать , мол - "Даййй!", но кушает спокойно, без рывков и спешки, как будто сейчас отнимут. Ну, я кормлю его 3 раза в день... Кому я вру? 5 раз в день...
Маманя в отпуск уезжала, мы кота себе забирали, с нашими котами жил. Сметал вообще всё! Из всех мисок доедать ходил. Первый на кухню бежал.
Вернули мамане, снова выпендривается.
Вот что значит конкуренция :).