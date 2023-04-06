"Уставший президент! Куда вы смотрите?!": на встрече Лукашенко пошутил над Путиным

Ты просто космос, Тинькофф

Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

Страйк! Две дамы решили справить нужду прямо на горнолыжной трассе

Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его...

"Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна

А он тут ни при чем!