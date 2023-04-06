"Уставший президент! Куда вы смотрите?!": на встрече Лукашенко пошутил над Путиным

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В Кремле президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Перед встречей Лукашенко пошутил над Путиным, выразив свои претензии.
Встреча лидеров в Кремле началась непринуждённо.
"Уставший президент! Куда вы смотрите?!" - обратился Лукашенко к сотрудникам администрации президента, которые присутствовали на встрече.
"Нормально. Надо немножко работать", — отреагировал Путин и в шутку сказал, что ему "в конце месяца в кассу за зарплатой".
"Надо отрабатывать зарплату", — заключил, улыбаясь, президент РФ
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