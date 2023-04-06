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"Уставший президент! Куда вы смотрите?!": на встрече Лукашенко пошутил над Путиным

"Уставший президент! Куда вы смотрите?!": на встрече Лукашенко пошутил над Путиным

Автор:
06 апреля 2023 12:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прикол   Путин   видео   интересное   лукашенко   политика   президенты   фото   шутка   
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В Кремле президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Перед встречей Лукашенко пошутил над Путиным, выразив свои претензии.

Встреча лидеров в Кремле началась непринуждённо.

"Уставший президент! Куда вы смотрите?!" - обратился Лукашенко к сотрудникам администрации президента, которые присутствовали на встрече.

"Нормально. Надо немножко работать", — отреагировал Путин и в шутку сказал, что ему "в конце месяца в кассу за зарплатой".

"Надо отрабатывать зарплату", — заключил, улыбаясь, президент РФ

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Метки: Прикол   Путин   видео   интересное   лукашенко   политика   президенты   фото   шутка   
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7  комментариев
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onebibis Полчаса назад
В конце месяца обычно аванс платят, а зарплату в начале месяца выплачивают. За прошлый месяц.
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krivsan Минуту назад
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krivsan 2 минуты назад
Горжусь" батькам"
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dima423 Полчаса назад
...любой бы сдох уже от таких нагрузок, а он всего лишь уставший) Держитесь ВВП, народ с Вами)
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PokemonKa
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