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Если бы&nbsp;Владимир Путин и Джо Байден решили сыграть в шахматы

Если бы Владимир Путин и Джо Байден решили сыграть в шахматы

Автор:
04 апреля 2023 10:39
Сообщество : Юмор
Метки: Джо Байден   Прикол   Эрдоган   Юмор   видео   владимир путин   лукашенко   
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Участники популярного российского юмористического шоу попытались представить, как мог бы выглядеть трейлер первого геополитическо-спортивного триллера с участием Владимира Путина, Джо Байдена и ещё нескольких известных политиков.

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Метки: Джо Байден   Прикол   Эрдоган   Юмор   видео   владимир путин   лукашенко   
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8  комментариев
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5k
vasilykopkov 44 минуты назад
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441
SergVR 17 минут назад
Биден. Пишется черз и ипроявляйте неуважение к сша изза подержки нацистов нв украине
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
На это видео скоро аскома будет.
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169
Maikl Полчаса назад
Про реальные способности к игре в шахматы, Трамп и Байден отсутствуют ))
попробую предположить, что оба "никакие игроки" )))
https://chess-boom.online/prezidenty-ssha-i-shahmaty/https://chess-boom.online/prezidenty-ssha-i-shahmaty/
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
9k
SSD 59 минут назад
Не смешно, как по мне.
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5k
Горожанин Час назад
Байден ходит е-два, е-два....))

Брежнев: - А чё так можно было?))
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Горожанин Час назад
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