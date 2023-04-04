Если бы Владимир Путин и Джо Байден решили сыграть в шахматы

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Участники популярного российского юмористического шоу попытались представить, как мог бы выглядеть трейлер первого геополитическо-спортивного триллера с участием Владимира Путина, Джо Байдена и ещё нескольких известных политиков.
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попробую предположить, что оба "никакие игроки" )))
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Брежнев: - А чё так можно было?))