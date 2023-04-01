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Турок на годовщину свадьбы устроил грандиозное представление с коробками

Турок на годовщину свадьбы устроил грандиозное представление с коробками

Автор:
01 апреля 2023 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   Турция   Юмор   видео   открытки   подарок   турок   фото   
453
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На годовщину свадьбы муж-турок подарил жене перформанс из шариков и коробок с тремя открытками.

Такая романтика проигрывает прагматичному подходу)

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Метки: Романтика   Турция   Юмор   видео   открытки   подарок   турок   фото   
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6  комментариев
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5k
Frank Borman 2 часа назад
А что она ожидала? Что турецкий зверек подарит ей бриллианты и алмазы? Такого добра, россияненских чернильниц, в Турции сейчас навалом.
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56
WebClickWebClick 17 минут назад
Брюлики на любовниц уходят )
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8k
Serjio 2 часа назад
В форме СЕРДЕЧКИ? Жопки!
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2
pishiyazdy 2 часа назад
А она ему что-нибудь подарила? Шлюха меркантильная. И вообще, что за праздник такой - день свадьбы?
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Х...я какая то...Подарил фейерверк? А чего зажжённую спичку не подарил?
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