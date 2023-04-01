Турок на годовщину свадьбы устроил грандиозное представление с коробками

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На годовщину свадьбы муж-турок подарил жене перформанс из шариков и коробок с тремя открытками.
Такая романтика проигрывает прагматичному подходу)
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