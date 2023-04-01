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День у этого бедолаги явно не задался. Сначала подлый преступник рванул в бега, а потом на пути незадачливого полицейского возник забор.
Мало того что забор он преодолеть не смог, да еще и рацию уронил.
В довесок страж закона от неожиданности оставил коричневое пятнышко на белых трусах, а ехидные обыватели вместо помощи принялись снимать его на видео.
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А его троллят гады
Чапаев дает интервью, журналист спрашивает:
- Василь Иваныч, а почему в бой вы всегда идете в красной рубашке?
- Ну бывает в бою могут ранить и чтобы не демотивировать ребят надеваю рубашку красного цвета - кровь на красном фоне не
видна.
- Ну тогда понятно почему у Петьки коричневые штаны...
Этому копу не позавидуешь. Теперь до конца жизни он будет объектом насмешек со стороны своих коллег. Наверняка какое нибудь обидное погоняло уже придумали. "Сырун на заборе" или что то вроде этого. Да и среди представителей преступного мира будут говорить "это тот самый коп который застрял на заборе и обосрался"
По этому вывод когда идешь на задание трусы надо одевать если не коричневые, то хотя бы черного цвета:)