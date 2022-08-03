Альфа-самец, который любит рисковать

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Мужчина запечатлел обезьяну, осторожно передвигающуюся по опасному забору. Одно неловкое движение и быть беде.
Очень напряжённое видео
Примат со стальными "колоколами". По подобным заборам только с такими и лазить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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