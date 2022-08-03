FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12595 постов • 1328 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Альфа-самец, который любит рисковать

Альфа-самец, который любит рисковать

Автор:
03 августа 2022 08:26
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   забор   обезьяна   прикол   примат   
481
1
1
Мужчина запечатлел обезьяну, осторожно передвигающуюся по опасному забору. Одно неловкое движение и быть беде.

Очень напряжённое видео

Примат со стальными "колоколами". По подобным заборам только с такими и лазить.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   забор   обезьяна   прикол   примат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Михаил 41 минуту назад
К бабам в общагу лезет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Лесли 🥰 18 минут назад
Вот уж действительно колокола))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
58k
4k
Бабай 39 минут назад
Переживал как за свои собственные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 51 минуту назад
Хренассе достоинство! Хотя, как вариант, таким забором могли и опухнуть. Не все переходы могли завершиться удачно.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SolomonA 59 минут назад
В переполненном автобусе:
-Мужики, яйца не поколите!
-Бабка, ты яйца везешь?
-Нет, гвозди...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дядя Саша Час назад
Панин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

930403



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ
Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который...
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
Набирающие популярность в сообществах
Россияне назвали «Сталкер» Андрея Тарковского самым нудным фильмом
Россияне назвали «Сталкер» Андрея Тарковского самым нудным фильмом
Грезы социализма. Запуск в СССР ларьков без продавцов
Грезы социализма. Запуск в СССР ларьков без продавцов
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#факты#Приколы#кино#забавно#маразм#наука#автомир
#Юмор#прикол#позитив#улыбнуло#аварии#авто аварии#сарказм#автомобили#сатира#природа
#интересно#в мире#люди#подборка#дтп#история#фотографии#комментарии#смешно#смех
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Шумные потолочные приключения кота Шумные потолочные приключения кота Кошачья драка с неожиданным финалом Кошачья драка с неожиданным финалом Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали Обезьяна эпатажно преодолевает мост Обезьяна эпатажно преодолевает мост Корова попала в ловушку: разборки за поилку Корова попала в ловушку: разборки за поилку

На что жалуетесь?

Вернуться