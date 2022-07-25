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Иванушка-дурачок, который не знает башкирский язык, поймал золотую рыбку

Иванушка-дурачок, который не знает башкирский язык, поймал золотую рыбку

Автор:
25 июля 2022 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Башкирия   Юмор   башкирский язык   видео   золотая рыбка   прикол   
616
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1
Золотая рыбка, говорящая в ролике на башкирском языке, хотела исполнить три желания, но не срослось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   Юмор   башкирский язык   видео   золотая рыбка   прикол   
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10  комментариев
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47k
dima423 53 минуты назад
бредятина...а че она не на китайском заговорила или не на суахили? ...учите суахили йоптыть)
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36
Сергей Прописнов 10 минут назад
Учи русский, рыбка!
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273
Uganda 10 минут назад
Подано очень грубо, словно русские тупые и простоватые люди. Сначала такие ролики будут, потом будут избивать за русский язык. Учить языки, особенно родные нужно, чтобы не забывать традиции, но без гонений
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3k
Константин 12 минут назад
Это говно придумали те имбецилы, что на прошлой неделе в Польше собирались и решали как Россию на свободные демократические республики делить? Хер получится, уроды.
В России есть только один язык - русский. И все золотые рыбки у нас именно на нем разговаривают.
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17k
scorpick 18 минут назад
Исанмысыз. Я уже почти знаю
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91k
sapér Vodička 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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90k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
Иванушка съел Золотую Рыбку
Теперь он сам - ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ.
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13k
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну я для таких случаев смартфон с голосовым переводчиком беру .
Хрен этих рыб знает на каком они языке с тобой будут говорить на арамейском, латыни или суахили .
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−34
Thomsen 49 минут назад
Братья Ротенберги после синагоги и секции дзю-до посещали уроки башкирского. Теперь они состоятельные люди. Тема раскрыта.
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813
MPEG-8 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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