Иванушка-дурачок, который не знает башкирский язык, поймал золотую рыбку

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Золотая рыбка, говорящая в ролике на башкирском языке, хотела исполнить три желания, но не срослось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В России есть только один язык - русский. И все золотые рыбки у нас именно на нем разговаривают.
Теперь он сам - ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ.
Хрен этих рыб знает на каком они языке с тобой будут говорить на арамейском, латыни или суахили .