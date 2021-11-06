Новороссийский таксист решил, что его заявка важнее человеческой жизни

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Уж сколько раз поднималась эта тема везде, где только можно, но дуракам все никак не понятно, зачем же нужно пропускать машину скорой помощи в жилых дворах.
В Новороссийске очередной водятел решил показать всем «кто тут главный» и заблокировал проезд для спешащей на вызов бригаде скорой помощи. Упрямый таксист сначала долго ругался с водителем неотложки, а после и вовсе заперся в своей машине, наотрез отказавшись пропускать медиков. Капризы неадекватного мужчины продолжались практически 15 минут, а другого проезда во дворах не было. Информация об этом инцинденте была опубликована в официальном аккаунте городской больницы № 1.
Отогнать свой автомобиль таксист согласился только после того, как жители окрестных домов обеспокоенные несмолкаемыми звуками спец сигнала под их окнами, вмешались в ситуацию.
В настоящий момент наглого водителя разыскивает полиция.
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Метки: Новоросйск видео дорога скорая помощь такси хамство
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