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Новороссийский таксист решил, что его заявка важнее человеческой жизни

Новороссийский таксист решил, что его заявка важнее человеческой жизни (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 ноября 2021 10:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Новоросйск   видео   дорога   скорая помощь   такси   хамство   
1481
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Уж сколько раз поднималась эта тема везде, где только можно, но дуракам все никак не понятно, зачем же нужно пропускать машину скорой помощи в жилых дворах.

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Метки: Новоросйск   видео   дорога   скорая помощь   такси   хамство   
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26  комментариев
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490
svarog19692007 Час назад
Просто ублюдок , что тут еще говорить !
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9k
kaboza 4 минуты назад
15 минут? серьезно? я б едало за одну сделал, уродов лечить надо, от нации не всегда зависит.
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−1
Валерий Хромов 16 минут назад
Фейковая ты моя глупышка.... Это констатация факта,насколько неприятной она бы не была.... Гости республик держатся за своё сообщество, и внутри него все происходит исключительным образом... Славяне в свою очередь стараются каждый на...ть,кинуть,ущемить друг друга,не говоря про вот таких моральных уродов типа этого таксиста..... Проблема гостей в наших странах не в том что они какие-то не такие, а в том что им позволенно делать то что они считают нужным. Славяне стали стали терпилами если грубо выражаться... Это неприятно,кто зас может заплачет и заминусит( меня не парит это) но это прискорбный факт....
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14k
Совранский Полчаса назад
Кратко - мнение:

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21k
Matrosskin Полчаса назад
Кому-то пора освоить смежную с таксистом профессию велорикши, ибо права положит на срок до 12 месяцев. и это правильно (а вот в случае такого "принципиального- я бы увеличил срок втрое, да ещё и условочку впаял за угрозу жизни и здоровья пациентам)
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−1
Валерий Хромов Полчаса назад
Таксит насколько можно судить по картинке славянин... Наши соотечественники зачастую не лучше,а то хуже гостей из республик.... Так как все ваши скрепы,лозунги,патриотизм заканчиваются на постиках в вк и прочих сетях... А в жизни наш хваленный и такой духовный менталит,не у каждого шакала есть....
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112k
zubrilov Полчаса назад
Поэтому он и таксист
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4k
tamin Полчаса назад
1знаете что поможет бороться с таким говном? Взять всех его родственников до 10 калена и выкинуть из страны с запретом на въезд на 99 лет. А самого посадить в тюрьму и по окончанию срока, и его выкинуть из страны. Задолбали
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454
Васёк 39 минут назад
А чего сразу-то не звонили 112?
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2k
Sergius SPb 42 минуты назад
А ДПС вызвать?
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2k
Дункан Маклауд 49 минут назад
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10k
☾ Атеист ☽ 54 минуты назад
Баран..., редкий баран.
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64k
Пулемет самому нужен. 57 минут назад
Видео Папа был Нквдшник любил расстреливать людей..
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20k
sportage030 Час назад
Опять обезьяна чурбанская, что много стало новостей про поведение этих животных в социуме.
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48k
noName Час назад
Как можно быть таким у..бком..?
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3k
Ivan Час назад
Лишение же прав, нет? Не пропустил машину со спецсигналом, и пол года без заявок и выплат по кредиту за свое ведро, машина залоговая уходит банку, а он в черный список БКИ. И все, только охранник в магнит или пятеру.
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
Всё вернется. В следующий раз когда он так заблокирует проезд, скорая будет ехать к кому-то из его близких.
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3k
Иван Час назад
Не, не найдут, номера на видео не видно.
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8k
кот базилий Час назад
Таксист- чурбанист , их буйный нрав.
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