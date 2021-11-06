Новороссийский таксист решил, что его заявка важнее человеческой жизни

Уж сколько раз поднималась эта тема везде, где только можно, но дуракам все никак не понятно, зачем же нужно пропускать машину скорой помощи в жилых дворах.

0 Источник: В Новороссийске очередной водятел решил показать всем «кто тут главный» и заблокировал проезд для спешащей на вызов бригаде скорой помощи. Упрямый таксист сначала долго ругался с водителем неотложки, а после и вовсе заперся в своей машине, наотрез отказавшись пропускать медиков. Капризы неадекватного мужчины продолжались практически 15 минут, а другого проезда во дворах не было. Информация об этом инцинденте была опубликована в официальном аккаунте городской больницы № 1.

Отогнать свой автомобиль таксист согласился только после того, как жители окрестных домов обеспокоенные несмолкаемыми звуками спец сигнала под их окнами, вмешались в ситуацию. 2021-11-06T10:55:12+03:00 Отогнать свой автомобиль таксист согласился только после того, как жители окрестных домов обеспокоенные несмолкаемыми звуками спец сигнала под их окнами, вмешались в ситуацию.