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Вор получил очень болезненный урок

Вор получил очень болезненный урок

Автор:
31 марта 2023 08:48
Метки: видео   вор   избиение   магазин   неудача   удар   
978
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1

Мужчина решил не платить за товар и попытался незаметно покинуть магазин. Однако в его "безупречном" плане что-то пошло не так.

Один из сотрудников торговой точки заметил воришку и преподал ему болезненный урок.

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Метки: видео   вор   избиение   магазин   неудача   удар   
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7  комментариев
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6k
salim777 Час назад
Не повезло нигеру. Азиаты иногда попадаются суровые. Небольшое знакомство с тайским боксом крадуну на пользу пойдёт.
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5k
Евгений Д 18 минут назад
Опять притесняют черножопых
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7k
PARTY_zan 41 минуту назад
Хороший поставленный ударчик )
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1k
Лимонадный Джо 42 минуты назад
Продавец - монах из Шао Линя.
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444
Dima 52 минуты назад
одобряю, че этот мазафакер себе позволяет.
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15k
Patmaz Час назад
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