Вор получил очень болезненный урок

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Мужчина решил не платить за товар и попытался незаметно покинуть магазин. Однако в его "безупречном" плане что-то пошло не так.
Один из сотрудников торговой точки заметил воришку и преподал ему болезненный урок.
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