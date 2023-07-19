В Казани трое мужчин напали на сотрудника супермаркета

Трое пьяных мужчин набросились на работника магазина и даже кинули в него стул. Кассир пыталась разнять потасовку, но у нее ничего не вышло.



Как пишет «Татарстан-24», во время драки один из дебоширов украл пять тысяч рублей, которые лежали у кассы. После этого компания сбежала, однако их задержали полицейские.

