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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 441 пост • 25 подписчиков подписаться
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В Казани трое мужчин напали на сотрудника супермаркета

В Казани трое мужчин напали на сотрудника супермаркета

Автор:
19 июля 2023 09:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   драка   избиение   камеры   магазин   
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Им не понравилось, что тот следил за ними по камерам.

Трое пьяных мужчин набросились на работника магазина и даже кинули в него стул. Кассир пыталась разнять потасовку, но у нее ничего не вышло.

Как пишет «Татарстан-24», во время драки один из дебоширов украл пять тысяч рублей, которые лежали у кассы. После этого компания сбежала, однако их задержали полицейские.

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Метки: Видео   Казань   драка   избиение   камеры   магазин   
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