FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 546 постов • 34 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Анапе сотрудник магазина избил 15-летнего подростка

В Анапе сотрудник магазина избил 15-летнего подростка

Автор:
09 августа 2023 11:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   анапа   избиение   конфликт   магазин   подросток   сотрудник   
1137
1
1

По словам очевидцев, молодой человек отказался показывать содержимое рюкзака. Тогда сотрудник напал на подростка, повалил его и начал бить. Мужчину с трудом оттащили очевидцы. В итоге выяснилось, что пострадавший ничего не украл.

В пресс-службе отдела МВД по Анапе сообщили, что подростку 15 лет. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Кроме того, полицейские устанавливают, какие телесные повреждения получил юноша.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   анапа   избиение   конфликт   магазин   подросток   сотрудник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
132k
ЮрГен 37 минут назад
Охранник не имеет права на обыск и досмотр. Если в чём-то кого-то заподозрил, то должен вызвать наряд. А скорее всего пацан хамил не по детски мужику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
8k
Владимир Полминуты назад
Что-то его все скручивают. Похоже что мелкий идиот спутал интернет и реальную жизнь. Или матерился или вел себя как гнида. Ну и охранник тоже мудак - у него нет права что-то досматривать. У него вообще нет прав на что-то кроме вызова полиции. Если малолетка матерился - все верно что ему звездов начислили. Родители не научили - другие научат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кот Бегемот 8 минут назад
Недосмотрел из-за идиотской озвучки – видимо автор источника был в "неадеквате" под чем-то шибко весёлым (не в тему видео) и явно с проблемой слуха...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kuchipachi 24 минуты назад
да-да! совсем малолетний охренел! просто в конец! ни уважения к взрослым, за языком не следит, только что на телефон не мог снимать... только не понятно с чего все взяли, что он что-то агрессивно сказал? почему никто не предполагает, что охранник мог так же агрессивно наехать на парня? с таким подходом скоро будут осуждать школоту за то, что к ним в штаны взрослые лезут, а те брыкаются и не высказывают уважения ко взрослым! ведь взрослый априори адекватный! только зайдите в соседний пост с отловом бездомных собак, и полюбуйтесь как адекватно взрослый бьет взрослого битой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 24 минуты назад
Почему вахтерам перестали объяснят их права и обязанности? Вроде процедура проста! Предложи добровольно показать содержимое рюкзака. Отказались? Вызови сотрудников полиции. Это всё что он может сделать. Никакого насилия, если нет угрозы жизни. Никакого самоуправства. За это ведь уголовная ответственность. Но нет. Бойцы идут в бой! Назойливостями защитить йогурт или шоколадку, а то вдруг что. И главное это стало повсеместно. Ходят как сыщики за покупателями, следят с крайне важным видом, дескать, смотри! Я здесь власть.
Надеюсь, ему покажут оборотную сторону такого поведения. Даже хамство в данном случае не даёт оснований на применение силы. Просто очередное быдло с синдромом вахтёра. Удивительно, что некоторые фишкяне поддерживают, наверное, пишут с такой же работы. Просто вместо кроссвордов у них теперь Фишки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Психопат. Ему одному где-то дежурить надо, а не среди народа, раз контролировать себя не умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132k
ЮрГен 37 минут назад
Охранник не имеет права на обыск и досмотр. Если в чём-то кого-то заподозрил, то должен вызвать наряд. А скорее всего пацан хамил не по детски мужику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий 39 минут назад
Вот почему то уверен что тут не все просто, что то заставило так обращаться с "типа подростком". Иногда реально хочется если не убить. но морду в кровь разбить современным подросткам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 41 минуту назад
Да по ходу подросток в такой форме выразил свое нежелание показывать рюкзак за что выхватил Зря конечно охранник не сдержался,надо было тупо вызвать сотрудников,теперь проблемы будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
salim777 42 минуты назад
Видимо малолетний дебил охранника изрядно достал. Чтобы так мутузить, это мотивацию иметь надо. Вместо того, чтобы молча показать содержимое рюкзака, надо выделываться, качать права и строить из себя сына мэра. И прилетит теперь охраннику. Ну может малолетний дурачок тоже выводы сделает. Молодняк сейчас самоуверенный стал. Творят херню, делаешь замечание, стоят с детскими лицами "а чё такова?" И сам не знаешь что дальше делать. Залепишь подзатыльник, подастают телефоны, заснимут, в полицию наябедничают, объясняйся потом. И вот иду я мимо супермаркета, а малолетние идиоты сели кучкой в продуктовую корзину и гоняют. И говорить что-то нет никакого смысла. Посмотрят как на пустое место и дальше будут орать и ломать инвентарь. "А чё ты нам сделаешь?" Вот у охранников нервы и не выдерживают. Не поддерживаю, но от всей души понимаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
ruslan d 42 минуты назад
Дикари ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 46 минут назад
Ну скорее получил 3.14...ы за то, что что-то сказал "дяденьке".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Собака У Попа 49 минут назад
У охранника ярко выраженный Синдром Вахтёра. Он уверен, что он там власть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
251
piharev1 51 минуту назад
руские дети только такой язык понимают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1074840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#позитив#США#знаменитости#интересное#дети#Прошлое
#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#кино#сарказм#задержание#улыбнуло
#животные#люди#в мире#забавно#интересно#подборка#факты#полиция#новости#собака
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться