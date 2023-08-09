В Анапе сотрудник магазина избил 15-летнего подростка

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По словам очевидцев, молодой человек отказался показывать содержимое рюкзака. Тогда сотрудник напал на подростка, повалил его и начал бить. Мужчину с трудом оттащили очевидцы. В итоге выяснилось, что пострадавший ничего не украл.
В пресс-службе отдела МВД по Анапе сообщили, что подростку 15 лет. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Кроме того, полицейские устанавливают, какие телесные повреждения получил юноша.
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Надеюсь, ему покажут оборотную сторону такого поведения. Даже хамство в данном случае не даёт оснований на применение силы. Просто очередное быдло с синдромом вахтёра. Удивительно, что некоторые фишкяне поддерживают, наверное, пишут с такой же работы. Просто вместо кроссвордов у них теперь Фишки.