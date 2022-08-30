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Пьяный батя оказался в неловкой ситуации

Пьяный батя оказался в неловкой ситуации

Автор:
30 августа 2022 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Спорт   видео   неудача   удар   фейл   футбол   
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Мужчина решил присоединиться к игре в футбол, в которой участвовали взрослые и дети. Однако в момент перехвата мяча на поле что-то пошло не так.

Мастерски попал

Мужчина перехватил мяч и тут же пробил, однако совсем не туда, куда нужно.

Источник:

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Метки: Курьезы   Спорт   видео   неудача   удар   фейл   футбол   
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3  комментария
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12k
Konstantin 2 часа назад
Ну, не самый худший батя. Хотя хэдшот смачный.
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1k
Victor 59 минут назад
а друган то у него с гнильцой похоже, пробежал мимо павшего пацана за мячом и побежал забивать в пустые ворота.
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6k
Tim_G 2 часа назад
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