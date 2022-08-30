Пьяный батя оказался в неловкой ситуации

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Мужчина решил присоединиться к игре в футбол, в которой участвовали взрослые и дети. Однако в момент перехвата мяча на поле что-то пошло не так.
Мастерски попал
Мужчина перехватил мяч и тут же пробил, однако совсем не туда, куда нужно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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