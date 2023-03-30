Стая волков "захватила" посёлок в Коми

Жители посёлка Каджером в республике Коми уже больше недели опасаются выходить на улицу в тёмное время суток. Ведь как только затихает дневная суета, на улицах появляется стая из трёх взрослых волков, которая спокойно расхаживает по окрестностям в поисках пропитания.





Глава посёлка Надежда Аврамова считает, что поводов для паники нет — хищники захаживали в Каджером и раньше.

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