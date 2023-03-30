Стая волков "захватила" посёлок в Коми

В региональном Минприроды сообщили, что появление хищников отчасти спровоцировали сами жители села.
Жители посёлка Каджером в республике Коми уже больше недели опасаются выходить на улицу в тёмное время суток. Ведь как только затихает дневная суета, на улицах появляется стая из трёх взрослых волков, которая спокойно расхаживает по окрестностям в поисках пропитания.
Глава посёлка Надежда Аврамова считает, что поводов для паники нет — хищники захаживали в Каджером и раньше.
Мы живём в тайге, вокруг лес. Просто в этом году они что-то полюбили наш посёлок. С охотниками у нас ведётся работа, полиции сигнал оставляют. Не нужно в панику впадать. Ночью не надо гулять ни бабушкам, ни детям, потому что ситуация такая
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Известно, что волки уже сожрали нескольких собак, оставленных на ночь на цепи. В Минприроды Коми сообщили, что это одна из причин, почему хищники зачастили в посёлок.
Наличие лёгкой пищи – причина выхода диких животных в населенный пункт. Население должно понимать, что возможен такой риск и не оставлять в вечернее время собак на цепи, а загонять их в вольер. В данном случае идёт охота и есть местные охотники. Ничего критичного нет
Что касается местных охотников, то они, как рассказывают местные жители, не решаются на превентивные действия, поскольку их могут привлечь за использование огнестрельного оружия в населённом пункте. Местные власти сообщают о каждом выходе зверей в полицию и держат наготове охотников с лицензией. Но поскольку в Минприроды заявлений от жителей посёлка пока не поступало, то и полиция, и охотники, смогут что-то предпринять только после сообщения о нападении волков.
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Глава посёлка -
Видимо снег растаял, а соль которой посыпали всю зиму дороги привлекла лосей в наш город.
Ну и сено на каждом углу лежит. ©
Пысы.
Снято сегодня 30.03.23.