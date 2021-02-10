"Ну, погоди!" Заяц спасся от волка на территории аэропорта

На камеру наблюдения в аэропорту поселка Соколовка, Республика Коми, попал момент спасения зайца. Ушастый пролез под забором и укрылся от преследовавшего его волка на территории аэропорта. Голодный хищник потерял зайца из виду и побрел в другую сторону.
Момент погони, достойный серии знаменитого мультфильма «Ну, погоди!»
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