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"Ну, погоди!" Заяц спасся от волка на территории аэропорта

"Ну, погоди!" Заяц спасся от волка на территории аэропорта (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   Соколовка   аэропорт   видео   волк   животные   ну   погоди   республика коми   
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На камеру наблюдения в аэропорту поселка Соколовка, Республика Коми, попал момент спасения зайца. Ушастый пролез под забором и укрылся от преследовавшего его волка на территории аэропорта. Голодный хищник потерял зайца из виду и побрел в другую сторону.

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Метки: Заяц   Соколовка   аэропорт   видео   волк   животные   ну   погоди   республика коми   
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2  комментария
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9k
Алексей 45 минут назад
Заяц на рейс опаздывал и волка даже не видел
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8k
ГородДомов 17 минут назад
ну , заяц погоди !
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