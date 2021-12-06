Объявляется перемирие: охотники и кабаны идут рядом друг с другом

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Видео от охотников, которое вызывает множество вопросов при просмотре. Похоже, что все герои видео решили зарыть давний топор войны и объявить временное перемирие.
Когда кабаны и охотники заключают временное перемирие. В видео присутствует ненормативная лексика
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