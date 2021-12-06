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Объявляется перемирие: охотники и кабаны идут рядом друг с другом

Объявляется перемирие: охотники и кабаны идут рядом друг с другом (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 12:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   кабаны   охота   охотники   
873
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Видео от охотников, которое вызывает множество вопросов при просмотре. Похоже, что все герои видео решили зарыть давний топор войны и объявить временное перемирие.
Когда кабаны и охотники заключают временное перемирие. В видео присутствует ненормативная лексика

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Метки: видео   встреча   животные   кабаны   охота   охотники   
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10  комментариев
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14k
alexis 2 часа назад
Среди охотников не было депутатов, вот и расслабились.
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177
Бодан Бачевский 15 минут назад
Дальний кордон...
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Aleksandr 40 минут назад
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22k
Сибиряк 2 часа назад
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Объект реальности 2 часа назад
да просто гонят домой, чтоб на горбе не тащить.
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7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Ничего необычного, одна группа охотников уже нажралася.
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41k
dima423 2 часа назад
херасе) не стремно охотникам то?
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68k
Пётровыч 2 часа назад
Загонная охота на лося, был приказ свинью не стрелять.
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