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Мужик из Владимирской области пригрозил Вашингтону ракетой на верёвочке

Мужик из Владимирской области пригрозил Вашингтону ракетой на верёвочке

Автор:
22 марта 2023 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Кулибин   США   вашингтон   владимирская область   нато   ракета   
2227
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Местный Кулибин рассчитывает, что теперь они задумаются о своём поведении.

В городе Карабаново запустили ракету в сторону США. Её создатель - Александр Чугунов, считает, что когда в Америке увидят его изобретение, то: «Задумаются о том, что их ждёт в будущем, и прекратят разрушительные войны».

Я предполагал её запустить с помощью воздушных шаров гелиевых. Первоначальный вариант у меня вышел где-то чуть больше полкило. Но когда я пришёл в магазин, мне сказали, что шаров надо на 3 тысячи рублей. Я от этой идеи отказался. Поэтому поднимал с помощью верёвочки. А огоньки — это фейерверк, фонтан. Взял консервные банки и сделал такие вот сопла. Её поднимали на уровень 5-го этажа.

Русская народная смекалка победит всё. Даже НАТО ей не помеха.

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Метки: Кулибин   США   вашингтон   владимирская область   нато   ракета   
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36  комментариев
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28k
Levyathan 4 часа назад
"местный Кулибин"? не стоит оскорблять имя талантливого изобретателя, сравнивая его с эти юродивым шизофреником.
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40k
Сергей 21 минуту назад
Новогодний салют надо было вставить заместо двигателя.
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1k
Nick Полчаса назад
а потом ПВО отработает, и будет весь район в осколках
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3k
Евгений 36 минут назад
Весна пришла, весне дорогу!
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8k
Роман Час назад
кот лижущий яйца уже был тут?
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5k
vasilykopkov Час назад
Как вывести из строя НАТОвскую ПВО.
Делаем миллион таких ракет, и порциями запускаем в сторону вероятного противника.
Они начинают их сбивать (вспомним китайский зонд).
Через несколько дней (недель)- запасы зенитных ракет кончаются. Занавес...
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449
Вася Васильев Час назад
Это был Илон Маск. Русский бы так на Вашингтон не написал.
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20k
иванов дмитрий Час назад
50 долларов - неподъемная сумма
Ракета из фольги на веревочке .
Заявления ..........
.
Так позорить Родину - это надо постараться ((((
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2k
Юрий 2 часа назад
Вспомнил историю Максима Камерера:
"Брат директора СЕВМОРЗАВОДА (режимного предприятия) построил на даче межконтинентальную баллистическую ракету. И попросил директора известить о своем свершении компетентные органы, а то мериканцы сопрут, неровен час. У директора завис мозг. С одной стороны, он догадывался, что компетентны в данном вопросе доктора, а не Штаб ВМФ и райком Партии, куда его брательник засылал с благой вестью. Но. Все ж родной братан. Да и Колька с детства рукастый был. Чем черт не шутит? К тому же в Отечественную колхозники армии чего только не надарили. И танки, и самолеты, и никто их за то в дурку не тащил. А братан вон ракету смастрячил, что ж его сразу на вязки? К тому же слухи пойдут, что у директора вся родня с пулей в голове. Оно кому надо? Директор принял соломоново решение-посоветоваться. Обзвонил знакомых директоров и пригласил в комиссию по приемке. Либо ракеты на боевое дежурство, либо брата в дурдом. Собеседники долго переспрашивали, столбенели, пытались выяснить, что это за шутки такие. Потом, давя ржач, соглашались. Директор градообразующего предприятия, просит же. Грех отказать. Кряхтя и посмеиваясь, толпа ответственных работников вывалила из персональных машин. Зашла на дачу. Отсель гордо грозило супостату творенье севастопольского Левши. Посреди двора сверкала 10 метровая дюралевая ракета. Рядом, с киянкой в мозолистых руках, маячил Творец. Вся его фигура излучала смесь скромности и гордости. Было понятно с первого взгляда, что своим достижением он обязан не только себе, но и руководящей роли Партии и Правительства, комсомолу, всему Советскому народу и лично Леониду Ильичу. Комиссия замерла в немом восхищении, задрав бошки в зенит. Круглов, которого позвали бдить, следил за поведением директора. Тот искательно заглядывал в глаза главным конструкторам военных КБ, пытаясь понять, кто все же Колька – гений или [мат]? (В этот момент рассказчик очень достоверно изобразил выражение директорова лица. Публика взвыла.) Конструкторы отводили взгляды и сморкались в платки. Пауза затягивалась. Устав ждать шквала восхищения, Творец разорвал тишину козлиным тенором:
-И вот это все этими руками! Сам! -он протянул к комиссии мозолистые длани. Комиссия испуганно попятилась.
– Одной. киянкой и ножовкой! На свои средства! (ударение на последнем слоге) Сам-нормировщик, сам-жестянщик, сам слесарь! Все сам! -ликовал шизофреник перед остолбеневшими ретроградами.
– Вы, эта, доценты-академики, заберите ракету, а то мериканцы уже вокруг шныряють.
Один из экспертов вышел из ступора и заглянул под сопла.
– А где двигатель?
– Дык поставь и полетит!
– А блок наведения?
– Дык прикрути и наведется!
– А боеголовки?
– Дык присобачь и [мат]!

Комиссию прорвало. С дачи конструктора выползали, воя и на карачках, подталкивая друг дружку многомудрыми бошками в увесистые зады...
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Да что за бредятина!
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2k
andy 2 часа назад
это не патриотизм, это шизофрения.... неужели больше на Фишках написать не о чем?!
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2k
Aleks 2 часа назад
Еще бы презервативов использованных насобирал и надул, хочешь бахнуть, так поедь к амерам, там подработай по черному, на вырученные деньги приобрети взрывчатки и работай по электростанциям, грузовым поездам, заводам. Это так к слову, кто на самом деле горит амерам воздать.
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162
qewret10 2 часа назад
Мы теперь каждого весеннего идиота обсудим?

Если у тебя нет 3 тыс рублей на шарики, точно ли ты так умен, что бы запускать ракету на Вашингтом, может стоит поучится или поискать работу?
Точда может и в политических вопросах некоторое просветление наступит?
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455
adssaf afasffdsga 3 часа назад
Рофл и рофл, чего растарахтелись-то?
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Опять весна пришла,
И "крыша" потекла.
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15k
sonic24a 3 часа назад
Мда. Патриотизм бьет ключом.
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−16
zhevasich 3 часа назад
Надо было снизу огонь приделать, и полетела бы от тепла)
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10k
Игорь 3 часа назад
вот у кого Маск идею слизал
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1k
Иван 3 часа назад
У него что, интервью чтоли брали?
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12k
harlamov 3 часа назад
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13k
Kostick 3 часа назад
порыв ветра, это дерьмо на балкон с тряпьем. люди без жилья, с этого старого долбойопа взять нечего.
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