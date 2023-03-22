Мужик из Владимирской области пригрозил Вашингтону ракетой на верёвочке

В городе Карабаново запустили ракету в сторону США. Её создатель - Александр Чугунов, считает, что когда в Америке увидят его изобретение, то: «Задумаются о том, что их ждёт в будущем, и прекратят разрушительные войны».

Я предполагал её запустить с помощью воздушных шаров гелиевых. Первоначальный вариант у меня вышел где-то чуть больше полкило. Но когда я пришёл в магазин, мне сказали, что шаров надо на 3 тысячи рублей. Я от этой идеи отказался. Поэтому поднимал с помощью верёвочки. А огоньки — это фейерверк, фонтан. Взял консервные банки и сделал такие вот сопла. Её поднимали на уровень 5-го этажа.