Мужик из Владимирской области пригрозил Вашингтону ракетой на верёвочке

Местный Кулибин рассчитывает, что теперь они задумаются о своём поведении.
В городе Карабаново запустили ракету в сторону США. Её создатель - Александр Чугунов, считает, что когда в Америке увидят его изобретение, то: «Задумаются о том, что их ждёт в будущем, и прекратят разрушительные войны».
Я предполагал её запустить с помощью воздушных шаров гелиевых. Первоначальный вариант у меня вышел где-то чуть больше полкило. Но когда я пришёл в магазин, мне сказали, что шаров надо на 3 тысячи рублей. Я от этой идеи отказался. Поэтому поднимал с помощью верёвочки. А огоньки — это фейерверк, фонтан. Взял консервные банки и сделал такие вот сопла. Её поднимали на уровень 5-го этажа.
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Русская народная смекалка победит всё. Даже НАТО ей не помеха.
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Делаем миллион таких ракет, и порциями запускаем в сторону вероятного противника.
Они начинают их сбивать (вспомним китайский зонд).
Через несколько дней (недель)- запасы зенитных ракет кончаются. Занавес...
Ракета из фольги на веревочке .
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Так позорить Родину - это надо постараться ((((
"Брат директора СЕВМОРЗАВОДА (режимного предприятия) построил на даче межконтинентальную баллистическую ракету. И попросил директора известить о своем свершении компетентные органы, а то мериканцы сопрут, неровен час. У директора завис мозг. С одной стороны, он догадывался, что компетентны в данном вопросе доктора, а не Штаб ВМФ и райком Партии, куда его брательник засылал с благой вестью. Но. Все ж родной братан. Да и Колька с детства рукастый был. Чем черт не шутит? К тому же в Отечественную колхозники армии чего только не надарили. И танки, и самолеты, и никто их за то в дурку не тащил. А братан вон ракету смастрячил, что ж его сразу на вязки? К тому же слухи пойдут, что у директора вся родня с пулей в голове. Оно кому надо? Директор принял соломоново решение-посоветоваться. Обзвонил знакомых директоров и пригласил в комиссию по приемке. Либо ракеты на боевое дежурство, либо брата в дурдом. Собеседники долго переспрашивали, столбенели, пытались выяснить, что это за шутки такие. Потом, давя ржач, соглашались. Директор градообразующего предприятия, просит же. Грех отказать. Кряхтя и посмеиваясь, толпа ответственных работников вывалила из персональных машин. Зашла на дачу. Отсель гордо грозило супостату творенье севастопольского Левши. Посреди двора сверкала 10 метровая дюралевая ракета. Рядом, с киянкой в мозолистых руках, маячил Творец. Вся его фигура излучала смесь скромности и гордости. Было понятно с первого взгляда, что своим достижением он обязан не только себе, но и руководящей роли Партии и Правительства, комсомолу, всему Советскому народу и лично Леониду Ильичу. Комиссия замерла в немом восхищении, задрав бошки в зенит. Круглов, которого позвали бдить, следил за поведением директора. Тот искательно заглядывал в глаза главным конструкторам военных КБ, пытаясь понять, кто все же Колька – гений или [мат]? (В этот момент рассказчик очень достоверно изобразил выражение директорова лица. Публика взвыла.) Конструкторы отводили взгляды и сморкались в платки. Пауза затягивалась. Устав ждать шквала восхищения, Творец разорвал тишину козлиным тенором:
-И вот это все этими руками! Сам! -он протянул к комиссии мозолистые длани. Комиссия испуганно попятилась.
– Одной. киянкой и ножовкой! На свои средства! (ударение на последнем слоге) Сам-нормировщик, сам-жестянщик, сам слесарь! Все сам! -ликовал шизофреник перед остолбеневшими ретроградами.
– Вы, эта, доценты-академики, заберите ракету, а то мериканцы уже вокруг шныряють.
Один из экспертов вышел из ступора и заглянул под сопла.
– А где двигатель?
– Дык поставь и полетит!
– А блок наведения?
– Дык прикрути и наведется!
– А боеголовки?
– Дык присобачь и [мат]!
Комиссию прорвало. С дачи конструктора выползали, воя и на карачках, подталкивая друг дружку многомудрыми бошками в увесистые зады...
Если у тебя нет 3 тыс рублей на шарики, точно ли ты так умен, что бы запускать ракету на Вашингтом, может стоит поучится или поискать работу?
Точда может и в политических вопросах некоторое просветление наступит?
И "крыша" потекла.