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Прыжок с моста в воду пошел не по плану

Прыжок с моста в воду пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 10:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   мост   прыжок   река   санкт-петербург   спасение   
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В Санкт-Петербурге парень решил совершить эффектный прыжок в воду, но переоценил себя и чуть не утонул. Любитель острых ощущений зажег пиротехнические сигнальные изделия, разбежался, прыгнул с моста в воду и... приземлился плашмя.

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Метки: видео   мост   прыжок   река   санкт-петербург   спасение   
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54k
pynh Час назад
Зачем спасали?
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255
Мурчелло 7 секунд назад
Мне ,кстати,еще одна мысль пришла.У него были заняты руки.Если бы сигналки были в другом месте,результат мог бы быть не таким жестким.
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15k
Пумба 6 минут назад
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14k
Serg2001 8 минут назад
Зачем спасали? Запороли чуваку ролик. Он бы так больше лайков собрал... ))
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33k
Лесли 🥰 45 минут назад
Ну хоть не расчленился)))))
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255
Мурчелло 57 минут назад
А может так было задумано?И спасать не надо было?Кто их тик токеров знает.
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9k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Мозг не пострадал, там просто страдать нечему.
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44
Саша Час назад
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