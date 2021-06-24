Прыжок с моста в воду пошел не по плану

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В Санкт-Петербурге парень решил совершить эффектный прыжок в воду, но переоценил себя и чуть не утонул. Любитель острых ощущений зажег пиротехнические сигнальные изделия, разбежался, прыгнул с моста в воду и... приземлился плашмя.
Спасать экстремала пришлось людям с проплывавшего катера.
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