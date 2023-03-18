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Сообщество Треники&Вареники 6216 постов • 2976 подписчиков подписаться
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Машинист на кулаках объяснил самоубийце, что жизнь надо любить

Машинист на кулаках объяснил самоубийце, что жизнь надо любить

Автор:
18 марта 2023 08:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Одесса   видео   жд   машинист   не по плану   самовипил   самоубийство   
965
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Решил простой одесский паренёк свети счеты с жизнью, но что-то пошло не так.

Красиво лег на рельсы и уже приготовился отправиться на тот свет, но машинист вовремя увидел помеху на рельсах и успел затормозить в нескольких метрах от суецидника. А пацан вместо смерти знатно получи по морде от разозленного железнодорожника. Ибо нефиг рельсы пачкать!


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Метки: Одесса   видео   жд   машинист   не по плану   самовипил   самоубийство   
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7  комментариев
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11k
Андрей Ма-С 15 минут назад
вот что пендель животворящий делает))) сразу домой захотел чувак)))
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4k
Григорий 2 минуты назад
на фронт его, там мечта станет реальностью!
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5k
Евгений Д 4 минуты назад
странно- хохля вместо армии полезли под паровозы ??
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3k
Выхухоль (Нагайна) 4 минуты назад
Анна Каренина долго шлялась на вокзал, прикидывала, под какие колёса нужно нырнуть, чтобы сразу наглухо, а этот разлёгся, ждёт, подушку бы ещё с собой принёс.
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114
Maikl 22 минуты назад
Нормальная такая мотивация через [мат] ))))
Знатные психологи, надеюсь надолго поможет )
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7k
Echo 23 минуты назад
Иди работать, тряпка. самоубиться он захотел
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100k
parallax 48 минут назад
Так сказать выбил желание самоубиться.
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