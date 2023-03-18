Машинист на кулаках объяснил самоубийце, что жизнь надо любить

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Решил простой одесский паренёк свети счеты с жизнью, но что-то пошло не так.
Красиво лег на рельсы и уже приготовился отправиться на тот свет, но машинист вовремя увидел помеху на рельсах и успел затормозить в нескольких метрах от суецидника. А пацан вместо смерти знатно получи по морде от разозленного железнодорожника. Ибо нефиг рельсы пачкать!
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Знатные психологи, надеюсь надолго поможет )