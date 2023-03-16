Женщина выгуливала своего оленя, находясь за рулём автомобиля

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В Норильске женщина выгуляла оленя на поводке не выходя из своего транспортного средства. Другой автолюбитель иронично прокомментировал происходящее.
«Ничего необычного, всё в порядке вещей в Норильске. Прогулка на авто с оленем. Всё в порядке, всё у нас так и должно быть. Каждый день мы такое видим…» — прокомментировал автор видео.
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