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Женщина выгуливала своего оленя, находясь за рулём автомобиля

Женщина выгуливала своего оленя, находясь за рулём автомобиля

Автор:
16 марта 2023 11:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Прикол   Россия   видео   необычно   норильск   олень   
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В Норильске женщина выгуляла оленя на поводке не выходя из своего транспортного средства. Другой автолюбитель иронично прокомментировал происходящее.

«Ничего необычного, всё в порядке вещей в Норильске. Прогулка на авто с оленем. Всё в порядке, всё у нас так и должно быть. Каждый день мы такое видим…» — прокомментировал автор видео.


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Метки: Прикол   Россия   видео   необычно   норильск   олень   
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4  комментария
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31k
Андрей Иванов Час назад
У нас раньше так чувак собаку выгуливал вокруг двора
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9k
Garpia121 2 минуты назад
Да сперла она его где-то, и к себе тащит. "Выгуливает".
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14k
banzai7 20 минут назад
А сам он в это время медведя на поводке выгуливал
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