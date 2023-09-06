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Когда решил разобрать перегородку от застройщика в новостройке

Когда решил разобрать перегородку от застройщика в новостройке

Автор:
06 сентября 2023 10:36
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   Перенгородка   Прикол   Россия   Строительство   а мире   
2651
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Как выглядят каркасные перегородки в некоторых новых домах. Зато слышимость отличная.

Безотходное производство

Пользователи сети утверждают, что в видео новый дом от ПИКа.

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Метки: Видео   Перенгородка   Прикол   Россия   Строительство   а мире   
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18  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
оспаде, это же классика жанра. огрызки гкл, куски профиля и пустые мешки. ессно раздолбаям проще в стенки запихнуть, нежели выносить... поэтому все эти "ремонты от застройщика" - в пекло))
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4k
ProstoBoBka 9 минут назад
Знакомый помогает принимать квартиры и указывать на косяки застройщика! ПИК, Гранель, МИЦ, Инград, А101, ЛСР и т.д. везде есть косяки(его слова).

Последний раз показывал фотки Зиларт(ЗИЛ), панорамные окна на 3 саморезах держаться... Между стеной и рамой пены нет, ветер гуляет, на окнах сколы! По стенам перекос внизу 5.20 длина сверху 5.27 длина. Ценник квартиры 35 000 000!
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23k
Евгений 14 минут назад
Живу в доме, который в 60-х зэки строили. Так соседи в стенах фуфайки находили.
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25k
Slawa49 Полчаса назад
Вот поэтому в России 14 этажный дом строится в 3 раза быстрее чем в Германии 4 этажный)))))
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1k
naf-naf 38 минут назад
Ни че вы не понимаете, это шумоизоляция)))
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477
Андрей Сторожук 38 минут назад
Ну не знаю, у меня в доме от ПИК перегородки из пазогребневых блоков стоят и они не такие толстые. А по теме - это абзац, товарищи, так строить
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10k
Antilles 42 минуты назад
Ёпт, в советские времена также строили. Лично, своими руками разбирал фальшстены, где за деревянной обрешёткой был практически "мусорный бак". А оконные рамы были утеплены женскими колготками.
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47k
Aleksandr 43 минуты назад
вывоз мусора денег стОит
так что это не инициатива строителей, а прямой приказ их руководства-"оптимизация расходов"
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7k
Станислав 52 минуты назад
Распечатать тысячи фото и расклеивать на всех объектах застройщика на каждом подъезде.
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
а не надо бородатых "специалистов" нанимать на стройки и вобще на работу. им плевать что ты там хочешь они будут гадить потому что ненавидят русских . пока у них сил мало они будут гадить так как только наберут сил то будут 90ые в республиках где сжигали дома русских убивали за русский язык , грабили и насиловали потому что у русских там не было прав .
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50k
Андрей Час назад
Говорят, что при строительстве великой китайской стены умерших строителей замуровывали в стену. Так что не всё ещё так плохо.
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90k
7guest Час назад
А минусуют пост Равшан и Джамшут?
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