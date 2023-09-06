Когда решил разобрать перегородку от застройщика в новостройке

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Как выглядят каркасные перегородки в некоторых новых домах. Зато слышимость отличная.
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Метки: Видео Перенгородка Прикол Россия Строительство а мире
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Последний раз показывал фотки Зиларт(ЗИЛ), панорамные окна на 3 саморезах держаться... Между стеной и рамой пены нет, ветер гуляет, на окнах сколы! По стенам перекос внизу 5.20 длина сверху 5.27 длина. Ценник квартиры 35 000 000!
так что это не инициатива строителей, а прямой приказ их руководства-"оптимизация расходов"