Как выглядит Якутск при температуре -50°C

742
1
1
Прекрасные морозные кадры из Якутска, где температура воздуха ночью может опуститься до -60 градусов. Замерзнуть можно даже во время просмотра видео.
Завораживающая атмосфера зимнего Якутска. Даже мамонт замёрз!
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный снос башни
- Девушка с впечатляющим размером языка
- Эффектный меч для колки дров
- Снежная мощь: в Китае слепили гигантского снеговика
- Суровые зимние будни жителей Норильска
Новости партнёров
реклама
А я в -55 там бегал за добавкой в магазин соседнем доме. В трикотажной водолазке, джинсах и ботинках... Эт был песдетц.