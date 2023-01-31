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Как выглядит Якутск при температуре -50°C

Как выглядит Якутск при температуре -50°C

Автор:
31 января 2023 08:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Якутск   в мире   видео   зима   интересно   холод   
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Прекрасные морозные кадры из Якутска, где температура воздуха ночью может опуститься до -60 градусов. Замерзнуть можно даже во время просмотра видео.
Завораживающая атмосфера зимнего Якутска. Даже мамонт замёрз!

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Метки: Россия   Якутск   в мире   видео   зима   интересно   холод   
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MakoHunt Час назад
Спасибо!
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Оксид Бетона Час назад
Мамонт замерз, а конь не замерз. Как так?

А я в -55 там бегал за добавкой в магазин соседнем доме. В трикотажной водолазке, джинсах и ботинках... Эт был песдетц.
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