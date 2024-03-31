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Неравнодушный консьерж спас собаку

Неравнодушный консьерж спас собаку

Автор:
31 марта 2024 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   консьерж   лифт   повадок   собака   удушение   
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Пёсика едва не задушил поводок в закрывшемся лифте в одной из многоэтажек Москвы.


Хозяйка животного зашла в кабину и не заметила, как пушистик выбежал в подъезд. Лифт начал подниматься, и собака повисла на поводке. Псу грозило удушение — однако консьерж по видеокамерам увидел происходящее и успел прибежать на помощь.


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Метки: Видео   Спасение   консьерж   лифт   повадок   собака   удушение   
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2  комментария
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12k
MPEG-8 50 минут назад
Таких хозяев-раздолбаев пруд-пруди.
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5k
Максим Макашев 14 минут назад
перво-наперво надо удушить хозяйку на этом же поводке. Дебилка пи333данутая
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3478 постов (3308 в горячем)

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