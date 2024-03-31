Неравнодушный консьерж спас собаку

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Пёсика едва не задушил поводок в закрывшемся лифте в одной из многоэтажек Москвы.
Хозяйка животного зашла в кабину и не заметила, как пушистик выбежал в подъезд. Лифт начал подниматься, и собака повисла на поводке. Псу грозило удушение — однако консьерж по видеокамерам увидел происходящее и успел прибежать на помощь.
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