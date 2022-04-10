Как лучший советский танкист подбил 52 немецких танка

И сделал это всего за два с половиной месяца.
Дмитрий Фёдорович Лавриненко родился в 1914 году в станице Бесстрашная. После учёбы служил в кавалерии, потом окончил танковое училище. Его отличала феноменальная точность, приятели называли Дмитрия «снайперский глаз».
В сентябре 1941-го Лавриненко отправили в 4-й гвардейскую танковую бригаду полковника Катукова. Через месяц он провёл свой первый серьёзный бой и уничтожил 4 вражеских танка.
Дело было 6 октября, когда немецкая пехота и танки внезапно атаковали позиции советских стрелков и миномётчиков. Сразу уничтожили несколько противотанковых пушек и дела у наших ребят стали совсем плохи. На помощь им бросили 4 танка Т-34 под командованием старлея Лавриненко. Он должен был прикрыть отход пехоты, оттянуть на себя немцев и ждать подхода основных сил. Как позже вспоминал механик-водитель из экипажа Лавриненко:
"Он нам сказал так: "Живыми не вернуться, но минометную роту выручить. Понятно? Вперед! Выскакиваем на бугорок, а там немецкие танки, как собаки, шныряют. Я остановился. Лавриненко - удар! По тяжелому танку. Потом видим, между нашими двумя горящими легкими танками БТ немецкий средний танк - разбили и его. Видим еще один танк - он убегает. Выстрел! Пламя… Есть три танка. Их экипажи расползаются.
В 300 метрах вижу еще один танк, показываю его Лавриненко, а он - настоящий снайпер. Со второго снаряда разбил и этот, четвертый по счету. И Капотов - молодец: на его долю тоже три немецких танка досталось. И Полянский одного угробил. Так вот минометную роту и спасли. А сами - без единой потери!"
Тот бой показал, что Т-34 - машина серьёзная. Всего четыре танка раскидали хвалёные немецкие PzKpfw III и PzKpfw IV, которые без проблем завоевали всю Западную Европу. А тут у них вышла промашка, 76-миллиметровые пушки Т-34 без проблем уничтожали нацистскую технику и и отправляли их экипажи на тот свет.
Через несколько дней Лавриненко совершил свой следующий подвиг.
После боя у Мценска 4-ю танковую бригаду отправили на защиту волоколамского направления, а танк комвзвода Лавриненко оставили на сутки - он должен был охранять штаб. После выполнения этого задания, танк попытался нагнать бригаду и поехал по шоссе, но оно было плотно забито техникой и проехать было невозможно. Тогда Лавриненко решил сделать остановку на несколько часов и свернул в Серпухов.
Как только экипаж прибыл в город, его срочно вызвал к себе комендант. Оказалось, что к городу подступают немцы и власти мобилизуют все силы, чтобы их остановить. Так экипаж Т-34 во главе с Лавриненко отправился, по сути, на невыполнимое задание - затормозить передвижение колонны вражеской бронетехники.
Танк поставили в засаде у шоссе, замаскировали его, и стали ждать приближения немцев. Вскоре те показались - а когда колонна вражеской техники подобралась поближе, Лавриненко дал команду атаковать .Т-34 подбил первую и последнюю машину в цепи, затем открыл огонь по остальной технике. Попутно экипаж выехал из засады и стал маневрировать, чтобы по нему было сложнее попасть. В том бою Т-34 подбил шесть танков, несколько орудий и автомашин, немцы бросили покарёженную технику и отступили. Заодно они бросили штабной автобус - надёжную машину с просторным салоном и кожаными сиденьями. Лавриненко посадил за руль своего механика и тот перегнал автобус в Серпухов. Сам командир получил благодарность коменданта города, тот обещал подать прошение о награждении бравого комвзвода и его товарищей.
1 ноября 1941-го Лавриненко снова продемонстрировал смекалку: в бою около села Шишкино, его “тридцатьчетвёрка” подбила 4 немецких танка. Командир выбрал грамотное место для засады и велел экипажу покрасить танк белилами, чтобы слиться с выпавшим недавно снегом. И встретил немцев прицельным и неожиданным огнём. После этого было ещё несколько сражений и в каждом из них экипаж Т-34 уничтожал несколько вражеских танков. К сожалению, на этом боевая удача Лавриненко закончилась.
18 декабря 1941 года, в бою у села Горюны, Лавриненко погиб от осколка разорвавшейся мины. За 2,5 месяца он уничтожил 52 немецких танка, о нём уже стали говорить как о лучшем танковом асе, и вот такая внезапная смерть. Если бы не осколок, бравый командир вошёл бы в число легендарных бойцов Красной Армии и наверняка бы стал Героем Советского Союза.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Страны, решившие избавиться от немцев после поражения Германии
- Как лучший танк в мире помог победить немцев
- Фермер из Британии выкопал в поле танк-амфибию времен Второй мировой
- Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
- Гитлеровские изверги: опубликованы фото из досье нацистских охранников Освенцима
Понравилось20