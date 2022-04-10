Как лучший советский танкист подбил 52 немецких танка

Дмитрий Фёдорович Лавриненко родился в 1914 году в станице Бесстрашная. После учёбы служил в кавалерии, потом окончил танковое училище. Его отличала феноменальная точность, приятели называли Дмитрия «снайперский глаз».

В сентябре 1941-го Лавриненко отправили в 4-й гвардейскую танковую бригаду полковника Катукова. Через месяц он провёл свой первый серьёзный бой и уничтожил 4 вражеских танка.

Дело было 6 октября, когда немецкая пехота и танки внезапно атаковали позиции советских стрелков и миномётчиков. Сразу уничтожили несколько противотанковых пушек и дела у наших ребят стали совсем плохи. На помощь им бросили 4 танка Т-34 под командованием старлея Лавриненко. Он должен был прикрыть отход пехоты, оттянуть на себя немцев и ждать подхода основных сил. Как позже вспоминал механик-водитель из экипажа Лавриненко: