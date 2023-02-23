В Забайкальском крае трое мужчин украли два мешка золота из "Урала" фельдъегерской службы

Трое жителей Забайкальского края решили озолотиться и придумали надёжный, как швейцарские часы план ограбления автомобиля ФГУП "Главный Центр Специальной Связи". Они выяснили когда грузовик с золотом выезжает из рудника "Таборный" и где останавливается по дороге. На дело пошли 22 февраля.



На своём "Ниссане" они сопроводили золотоносный "Урал" до посёлка Новая Чара. Там он остановился у почтового отделения, а водитель ненадолго покинул салон. Злоумышленники оперативно взломали замок и вытащили из автомобиля 2 мешка недавно отлитого золота общим весом 61 килограмм. Домой везти награбленное добро не стали, а распилили на бруски и прикопали в леске у дороги. Но предусмотрительность их не спасла. Их задержали по горячим следам в тот же день. А уже сегодня они показали место где спрятали золото.