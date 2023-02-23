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В Забайкальском крае трое мужчин украли два мешка золота из "Урала" фельдъегерской службы

В Забайкальском крае трое мужчин украли два мешка золота из "Урала" фельдъегерской службы

Автор:
23 февраля 2023 15:32
Сообщество : Криминал
Метки: Забайкальский край   видео   золото   кража   полиция   рудник   
1864
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Такие себе "друзья Оушена", конечно. Мужиков нашли меньше чем за сутки.

Трое жителей Забайкальского края решили озолотиться и придумали надёжный, как швейцарские часы план ограбления автомобиля ФГУП "Главный Центр Специальной Связи". Они выяснили когда грузовик с золотом выезжает из рудника "Таборный" и где останавливается по дороге. На дело пошли 22 февраля.

На своём "Ниссане" они сопроводили золотоносный "Урал" до посёлка Новая Чара. Там он остановился у почтового отделения, а водитель ненадолго покинул салон. Злоумышленники оперативно взломали замок и вытащили из автомобиля 2 мешка недавно отлитого золота общим весом 61 килограмм. Домой везти награбленное добро не стали, а распилили на бруски и прикопали в леске у дороги. Но предусмотрительность их не спасла. Их задержали по горячим следам в тот же день. А уже сегодня они показали место где спрятали золото.

На троих незадачливых "друзей Оушена" завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Отмечается, что общая стоимость украденного золота составляет 208 миллионов рублей. Но озолотиться не получилось, не фартануло.

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Метки: Забайкальский край   видео   золото   кража   полиция   рудник   
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14  комментариев
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28k
Ваня 58 минут назад
а водила походу, что один был?.. а где охрана была и почему покинул грузовик?..
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9k
Бритва 2 минуты назад
208 млн рублей? домашний арест.
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Тута(или здеся) недавно новости были про то, как кое какие товарищи с3.14...ли 2 лярда из пенсионного фонда. Так вот! Особенности нашей системы наказаний таковы, что вот эти олени, укравшие 61 кг. золота, с огромной долей вероятности получат в разы больше чем те, которые опустошили пенсионный фонд на 2 лярда. При чём! Те ведь ещё и соскочить могут. А эти, со 100 % вероятностью, нет!
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303
Вася Васильев Дмитрий 19 минут назад
первые использовали мозги, вторые нет. За мозги у нас сажать на долго не принято
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10k
Сергей Полчаса назад
Не смотрел ещё, но сразу жаль что не ушли.
Дебилы(
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 50 минут назад
любое золото "индефицируется" с помощью химического анализа.
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17k
Александр Час назад
К успеху шли
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