В Забайкальском крае трое мужчин украли два мешка золота из "Урала" фельдъегерской службы

Такие себе "друзья Оушена", конечно. Мужиков нашли меньше чем за сутки.
Трое жителей Забайкальского края решили озолотиться и придумали надёжный, как швейцарские часы план ограбления автомобиля ФГУП "Главный Центр Специальной Связи". Они выяснили когда грузовик с золотом выезжает из рудника "Таборный" и где останавливается по дороге. На дело пошли 22 февраля.
На своём "Ниссане" они сопроводили золотоносный "Урал" до посёлка Новая Чара. Там он остановился у почтового отделения, а водитель ненадолго покинул салон. Злоумышленники оперативно взломали замок и вытащили из автомобиля 2 мешка недавно отлитого золота общим весом 61 килограмм. Домой везти награбленное добро не стали, а распилили на бруски и прикопали в леске у дороги. Но предусмотрительность их не спасла. Их задержали по горячим следам в тот же день. А уже сегодня они показали место где спрятали золото.
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На троих незадачливых "друзей Оушена" завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Отмечается, что общая стоимость украденного золота составляет 208 миллионов рублей. Но озолотиться не получилось, не фартануло.
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Дебилы(
Пытались спи*дить то, что пи*дят мимо нас безбожно!
И нет, не жаль. Нех жалеть долбо*бов
И на будущее: если против моей семьи не дай бог что то будет совершено, буду рад лишь одному, что мои живы. Остальным я не дам шанса выжить.
Что там и как потом будет- мне пох. Семья жива и здорова- это главное!